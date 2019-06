Vox y PSOE mantienen su primer encuentro en Madrid con "cortesía y cordialidad" pero no negocian "nada"

Publicado 07/06/2019 19:15:45 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, han mantenido este viernes un primer encuentro en la Asamblea de Madrid que se ha desarrollado con "cortesía y cordialidad" pero con ninguna pretensión de negociar "nada".

Tras la reunión que ha durado en torno a una hora, Monasterio, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, se ha mostrado "gratamente sorprendida" con Gabilondo porque ha discurrido en un ambiente de "cortesía y cordialidad". "Estoy sorprendida con su actitud y hemos abierto un canal de comunicación que es muy importante y muy bueno para intentar convencerle de nuestras propuestas", ha señalado.

Por su parte, el candidato socialista ha sostenido que ellos siempre tienen por objeto hacer "reuniones educadas, con cortesía parlamentaria" y "con respeto a aquellos con quiénes se reúnen". En el encuentro que ha tenido con Monasterio ha indicado que le ha comunicado lo que deseaban y han escuchado también cuáles son sus modos de entender las cosas.

"Hemos dejado claro desde el primer momento que no estábamos negociando nada, que no queríamos negociar nada y ellos tampoco querían negociar nada con nosotros, cosa que también agradecemos que se diga con claridad, porque no estamos en un espacio de negociación, estamos en el espacio de la cortesía parlamentaria", ha sostenido.

Por último, ha incidido en que el PSOE no excluye "a nadie" pero no tiene voluntad de llegar a acuerdos con Vox, porque tiene claro con quiénes pueden trabar un proyecto de progreso, de transformación y modernización en la Comunidad.

En cuanto a la constitución de la Mesa de la Asamblea, ha indicado que tiene que conformarse no solo mediante un "intercambio de cifras" sino que también tiene que ser "una decisión política".