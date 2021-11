Vox se queda solo en su petición de hacer gratuito el Bachillerato en centros concertados

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha quedado solo este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid en la votación de una iniciativa con la que querían instar al Gobierno de la Comunidad a llevar la gratuidad del Bachillerato a todos los estudiantes que cursan los estudios en centros privados sostenidos con fondos públicos.

La gratuidad en la Educación no obligatoria es una de las peticiones que Vox ha puesto sobre la mesa a la hora de negociar los Presupuestos Regionales para 2022, que se encuentran en tramitación en la Cámara autonómica, y que hoy ha presentado en forma de Proposición No de Ley (PNL). No han conseguido sacarla adelante al contar con el voto en contra del Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos y con la abstención de los 'populares'.

El parlamentario de Vox Jaime de Berenguer ha defendido que "la Educación es una inversión" y que no se trata de un "regalo" sino de hacer una sociedad "más justa". Además, ha cuestionado la posición del PP, que en otras autonomías sí apoya ir en esta dirección. "Le pido que dejen de mirar lo que hace Vox y que miremos lo que podemos hacer juntos en beneficio de los madrileños. Dejen de mirarse el ombligo", ha declarado.

El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha criticado la "obstinación" de Vox con la gratuidad, que considera que no es otra cosa que "un robo a la escuela pública". "Nos vende una moto sin manillar que nos lleva a un paisaje que no nos gusta de privatización de la Educación en España", ha expuesto, al tiempo que ha censurado que busque "financiar privilegios en vez de financiar derechos".

La diputada del PSOE Marta Bernardo ha asegurado que de Vox les separan "muchas cosas" y se ha preguntado por qué no exigen al Gobierno que cumpla con lo que se aprueba en la Cámara regional. "No entiendo por qué no exigen lo que se ha aprobado aquí, que es la gratuidad de los libros escolares para todos los niños, ha lamentado.

A continuación, el parlamentario de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha criticado que se use el dinero público para plazas de bachillerato privado y que supone "un cheque para la privada". Además, ha dicho que esta iniciativa es "abstracta" y está "poco fundamentada", porque lo que hay que preguntarse es "por qué la Comunidad sigue sin construir los centros necesarios ni ampliar espacios".

Por su parte, la diputada del PP Lorena Heras ha recordado que la Comunidad ya ha puesto en marcha los cheques becas educativas, el cheque Bachillerato y la beca FP de grado superior que funciona desde el año 2013 en la Comunidad. Les ha invitado a que además de estas PNL enmienden la Ley Maestra y la Ley de Presupuestos, ante los que les ha recordado que siguen con "la mano tendida".