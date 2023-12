Vox reclama un "plan de integración" para alumnos musulmanes y Viciana dice que la Constitución es la "gran integradora"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid un "plan específico de integración" para los alumnos musulmanes y el consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, le ha respondido que "la primera gran integradora de todo el sistema educativo y de toda la sociedad es la Constitución".

"La Constitución española y los valores occidentales sobre los que lo sustenta son la gran herramienta para garantizar una convivencia en libertad", ha asegurado Viciana en el Pleno de la Asamblea ante una pregunta del diputado de Vox José Antonio Fúster.

Al hilo, el consejero ha indicado que todos los alumnos deben conocer la historia de España y "también la historia de las religiones, especialmente las tres religiones del libro, que por su importancia ayudan a definir el conocimiento, la personalidad, tener una idea de uno mismo y poder elegir en libertad".

El consejero ha defendido que esto no es "catequesis, sino humanidades básicas" y que, además, la Constitución no tiene un carácter laico, sino que no reclama que "toda práctica religiosa se relegue a la intimidad".

A continuación, sobre las garantías de seguridad, ha afirmado que desde el Ejecutivo autonómico se hace vigilancia y seguimiento para que todos los alumnos "siguen los mandatos de la Constitución, sean de cualquier raza y de cualquier credo".

Por su parte, Fúster ha recordado la detención del imán de Villaverde por la Guardia Civil acusado de radicalizar a menores. "En esta autonomía hay tanto agentes extremistas que adoctrinan a menores, como menores inmigrantes musulmanes de primera o de segunda generación, algunos tan españoles como Abascal, que diría la presidenta Ayuso, susceptibles de ser adoctrinados", ha lanzado el diputado de Vox.

Ha insistido en la necesidad de acometer un "plan específico de integración" para esta parte del alumnado porque la Constitución "no es suficiente". Le ha recomendado al consejero un documental sobre "el gran fracaso educativo en Francia y los gigantescos problemas de asimilación e integración de alumnos musulmanes", a lo que Viciana le ha exigido no comparar a España con el país vecino "ni en sociedad ni en sistema educativo".