Vox tumbará la rebaja fiscal del Gobierno regional al votar a favor de su enmienda por "dinamitar" Cs su acuerdo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este jueves que votará a favor de su enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno regional de deducciones fiscales, lo que supone que el Ejecutivo autonómico no reciba su apoyo fundamental para que continúe el trámite parlamentario de esta normativa.

"Lo que vamos a hacer es que no vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad. Vamos a votar en contra de todas las enmiendas de los grupos de la izquierda y vamos a votar a favor de nuestra enmienda, que es una enmienda a la totalidad y esperemos que este Gobierno pueda ponerse de acuerdo y presentar más leyes y cerrar acuerdos que discrepen dos cabezas del Gobierno fundamentales porque así es muy difícil que puedan garantizar algo a los madrileños", ha expuesto Monasterio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

La líder de Vox en Madrid ha explicado que habían llegado inicialmente a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad con el objetivo de reducir impuestos y reducir subvenciones y garantizar que las cuentas no se desequilibraran, pero, a su juicio, ayer el vicepresidente regional "dinamitó" el acuerdo "discrepando" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso y rompiendo un acuerdo que estaba cerrado con Vox".

"No entendemos qué motivos tiene Aguado para discrepar del Gobierno al que pertenece para no garantizar las cuentas de Madrid y que no sean intervenidas. Aguado es el mejor socio del presidente Sánchez", ha lamentado.

Monasterio ha insistido en que desde Vox habían dejado que Ayuso y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, decidieran dónde reducir subvenciones, un acuerdo que "ha dinamitado el señor Aguado". "Nosotros hablamos muchas veces al día con Lasquetty, muchas veces al día esta semana y se ha hecho todo lo posible por que Aguado no dinamitara este acuerdo y parece que no ha sido posible y los primeros apesadumbrados han sido Lasquetty y Ayuso", ha sostenido.