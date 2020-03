Aguado niega un acuerdo entre el Gobierno y Vox para aprobar las rebajas fiscales aunque Lasquetty lo reconoce

"En tanto en cuanto no hay una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno, no hay acuerdo. No hay más vuelta de hoja", espeta el vicepresidente

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, (Cs) ha negado que existiera un acuerdo entre el Gobierno regional y Vox para sacar adelante las primeras rebajas fiscales de la legislatura, aunque el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, (PP) lo ha confirmado.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, había ofrecido el apoyo de su formación a estas rebajas fiscales, que se debaten este jueves en la Cámara autonómica, y la retirada de la enmienda a la totalidad presentada, que devuelve la propuesta al Gobierno, si se "recortaba" en gasto político ineficaz.

Ella misma confirmaba que había alcanzado un acuerdo con el consejero y acusaba a Aguado de querer 'dinamitarlo'. En la mañana de este jueves avanzaba que al no querer sumarse Ciudadanos, la rebaja fiscal no saldría adelante.

CS: EXCUSA SIN JUSTIFICACIÓN

"El único acuerdo que ha habido en el Gobierno es traer esta ley a la Asamblea. Hemos hecho los deberes y son los grupos los que tienen que decidir si la apoyan o la bloquean. En este caso han decidido bloquear", ha asegurado Aguado en los pasillos de la Asamblea.

En este sentido, ha sostenido que los consejeros pueden hablar con los grupos parlamentarios pero ha remarcado que los acuerdos como tal se toman en el seno del Consejo de Gobierno. "En tanto en cuanto no hay una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno, no hay acuerdo. No hay más vuelta de hoja", ha espetado a renglón seguido.

El vicepresidente ha pedido "disculpas" porque "no por culpa del Gobierno sino por terceros partidos" esta iniciativa no sería aprobada. Para Aguado, Monasterio se ha inventado una "excusa sin ningún tipo de justificación" porque "no tiene que haber recortes para llevar a cabo una rebaja fiscal".

"Lamentándolo mucho no vamos a poder sacar adelante esta iniciativa. Me hubiera gustado que la señora Monasterio hubiera rectificado pero al final ha demostrado que se alía con la izquierda, con PSOE, con Podemos y Más Madrid", ha insistido.

"REALIDAD PARLAMENTARIA INCOMPATIBLE"

Por su parte, al tomar la palabra en la tribuna del hemiciclo para defender las deducciones, Lasquetty ha reconocido que "efectivamente" Gobierno y Vox habían llegado a un acuerdo que "no recortaba en derechos" y con el que han hecho todo los posible para que el proyecto viera la luz.

"Desgraciadamente no ha sido posible y lo lamento, por tanto, no hay ninguna retención de crédito que se vaya a hacer en ninguna sección del presupuesto actualmente en ejecución", ha lanzado.

En este punto, ha reprendido a los grupos, sin especificar, que están "ante una realidad parlamentaria incompatible con la terquedad y con la obcecación y conviene darse cuenta de ello cuanto antes y dejar a un lado lo que le conviene a los partidos y centrarse en lo que le conviene a los ciudadanos".