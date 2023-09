Vox urge a Ayuso a derogar las leyes LGTBI y bajar impuestos en su primera reunión de la legislatura

Monasterio recuerda a Ayuso que su mayoría absoluta le da "manos libres" y que no tiene "impedimentos" para aprobar "lo que dice"



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha urgido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a derogar las leyes LGTBI regionales y a bajar impuestos en la primera reunión que mantienen las dirigentes en esta legislatura.

"Ha sido una reunión cordial en la que desde Vox hemos dicho un poco los temas que más nos importan", ha explicado Monasterio en el patio de la Real Casa de Correos en la que Ayuso recibe este lunes y martes a los portavoces de los grupos parlamentarios en la ronda de contactos que sirve de pistoletazo de salida a la actividad parlamentaria que arranca este jueves con el primer pleno tras el verano.

Monasterio ha sintetizado en tres ejes las preocupaciones de su partido: rebaja de impuestos, atajar el problema de la vivienda y trabajar en la educación, donde ha enmarcado la eliminación de la "ideología de género" de los contenidos curriculares.

La derogación de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid ya fue una de las reclamaciones principales de Vox a la Comunidad, ante lo que Ayuso apuntó que se revisarían. Para Monasterio esto no sería suficiente, ha remarcado este lunes, ya que entiende que deberían ser eliminadas porque parten de la "autodeterminación", que provoca un "problema muy serio" al anteponer la voluntad "sobre todo lo demás".

Según la portavoz de Vox desde el Gobierno autonómico se le ha trasladado que llevan ya tiempo trabajando sobre estos textos pero no le han señalado ningún horizonte para que estos cambios se voten en la Asamblea de Madrid.

"¿Cómo vamos a criticar al Gobierno de España si tenemos unas leyes que obligan en los colegios al adoctrinamiento de género?", ha lanzado Rocío Monasterio, quien ve con buenos ojos la revisión de los libros de texto escolares y considera que "sacar la ideología" de las aulas debería incluir también cuestiones como "la Agenda 2030".

En el campo de la educación también ha puesto el foco en la importancia de garantizar su calidad como "ascensor social" y como herramienta para poder atajar problemáticas como la salud mental, las drogas o las bandas.

APOSTAR POR LA VIVIENDA Y REDUCCIONES DE IMPUESTOS

Monasterio también ha explicado que la vivienda será otro de los ejes de la actividad parlamentaria de su partido, sobre la que ha insistido en la necesidad de aumentar la oferta para poder garantizarla y rebajar los precios.

"Es un tema difícil a corto plazo pero es clave para que los jóvenes se emancipen y tengan un proyecto de vida", ha proseguido la portavoz de Vox, quien apuesta por liberalizar suelos y flexibilizar usos.

Las bajas de impuestos han sido otro de los puntos clave planteados desde Vox a la presidenta. Monasterio ha hecho un llamamiento a reducir tributos pero sin "aumentar la deuda" para lo que cree que es imprescindible identificar el "gasto improductivo" y recortarlo. En este campo ha citado como ejemplos de ello las fundaciones y el número de diputados de la Asamblea de Madrid, una de sus peticiones en la pasada legislatura.

Aún así ha advertido de que estas bajadas de impuestos deberán garantizar que lo que se ofrece a los extranjeros pueda ser aprovechado por los madrileños. Esto se trata de una alusión a la rebaja tributaria para inversores de fuera de España que Vox tumbó en la Asamblea y supuso una de las fricciones con el PP en la recta final antes de las elecciones.

Al ser preguntada por el cambio de estatus de Vox --de socio imprescindible del PP en la anterior legislatura a no ser necesario para el PP--, ha deslizado que ahora la presidenta tiene "las manos libres para hacer lo que dice".

"Lo que anuncie no tiene impedimento. Ojalá se ejecuten las cosas en las que estamos de acuerdo, pero no por contentar a Vox, sino por mejorar la vida de los madrileños. Yo no estoy para una lucha partidista", ha resumido Rocío Monasterio.