Vox valora llevar al TC la sanción a Monasterio, PP la ve "muy razonable", MM pide más y PSOE subraya que es la mínima

La Mesa de la Asamblea aprueba la sanción de 15 días sin sueldo para Monasterio



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox valora llevar al Tribunal Constitucional la sanción a su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, --de 15 días sin sueldo--, el PP cree que la pena es "proporcionada y muy razonable", mientras que el PSOE recalca que es la "mínima posible" y Más Madrid pide que sea mayor.

Así lo han explicado los partidos que componen la Asamblea de Madrid después de que la Mesa de la Cámara haya aprobado este miércoles la propuesta de sanción elevada por la instructor, Mercedes Zarzalejos (PP), por el voto doble de Monasterio en el Pleno del 1 de febrero. En la sesión accionó el panel de voto del escaño de su derecha que estaba vacío tras haber renunciado a su acta el diputado José Luis Ruiz Bartolomé.

Para Vox esta sanción ha sido "ordenada" por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, en lo que ven un "ataque al principio de separación de poderes".

El portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna la ha calificado de "arbitraria" y ha vuelto a insistir en que ese escaño "debería estar desactivado". "Nosotros creemos que aquí ha habido una concatenación de errores por parte de todos, pero solamente se sanciona a la señora Monasterio y al grupo parlamentario de Vox", ha lanzado.

Ha adelantado que se pedirá la reconsideración de la decisión, el último plazo del proceso que mantendría en suspenso la sanción durante 15 días. También han pedido la dimisión de Ossorio al entender que se ha "extralimitado" de sus funciones acudirán "ante los tribunales", en referencia al Tribunal Constitucional.

PP: "HA QUEDADO ACREDITADO QUE VOTÓ DOBLE"

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha remarcado que ha quedado "acreditado que votó doble" y que la sanción decidida es la "mínima" y que es algo "proporcionado y muy razonable".

"Podía haber sido mucho más dura la sanción, pero es verdad que ha apreciado la mesa que no ha habido reiteración, que no había precedente y que no afectó al resultado final", ha recapitulado el 'popular'.

Más duro ha sido el vicepresidente tercero de la Cámara y diputado socialista, Diego Cruz, quien ha cargado contra la actitud de Monasterio "jocosa y revoltosa" al votar doble. Ha afeado que se mostrara "altanera" después intentando "elevar las responsabilidades a todo bicho viviente más allá de ella misma"

"Aquí se ha producido con tanta flagrancia que la puede ver toda España a través de los medios de comunicación porque el vídeo existe y es la realidad, por mucho que quiera cambiar la señora Monasterio (...) Se ha producido así y se ha aplicado pues la sanción en el estadio mínimo que se podía aplicar", ha resumido Cruz.

Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que debería haberse sancionado con "más claridad" ante una "trampa flagrante". "Debería implicar una suspensión temporal de su actividad en al Asamblea y no solo una sanción económica", ha reclamado.