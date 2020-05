Vox ve "pobre" el plan transversal de la Comunidad y Ayuso defiende que están preparados para "lo que pueda venir"

Vox arremete contra el "gobierno criminal de Sánchez e Iglesias que han provocado la muerte de miles de españoles"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "pobre" y "poco concreto" el plan transversal de 30 medidas del Gobierno regional para hacer frente a la crisis del Covid-19 mientras que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que tienen "soluciones" para "el pasado, el presente y lo que pueda venir".

Durante la Sesión de Control al Gobierno de este jueves en el Pleno de la Asamblea, Monasterio ha preguntado a la presidenta sobre si tiene preparado un plan de contingencia para hacer frente a la crisis actual, a lo que Ayuso le ha contestado que sí que lo tienen y pasa por "reforzar el sistema sanitario por si hay algún tipo de rebrote", sin retroceder en las políticas que estaban poniendo en marcha, aparejado con "un plan económico".

En este punto, la portavoz de Vox le ha reprochado si va a seguir "los pasos" del "gobierno criminal de Sánchez e Iglesias que han provocado la muerte de miles de españoles y ha abandonado a la generación que sobrevivió a la Guerra Civil" y si no va a "pedir el cese" del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

Sobre las medidas presentadas ayer por la Comunidad, ha indicado que le parecen "pobres" y que no se ajustan a la realidad porque "no se han enterado de que el virus sigue aquí". "Las medidas son pobres y poco concretas. Seamos serios... no hay ninguna medida para apoyar residencias ni de ajuste del gasto político en consejerías", ha criticado.

A su juicio, hace falta "un protocolo de coordinación entre autonomías para que un madrileño no se quede en las puertas de una UCI si puede ir a otras autonomías", también que aumenten las superficies en colegios y horarios escolares, utilizar centros municipales para ello o un bono para pymes y medicalizar residencias. "Solicitamos un presupuesto de emergencia", ha reiterado.

AYUSO SE HA SENTIDO "SOLA" POR LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN DE LA CÁMARA

Por su parte, la presidenta regional ha sostenido que se han sentido desde su Ejecutivo "muy solos" y "no solo por el Gobierno central, sino también por los grupos de esta Cámara", que "en pocas ocasiones se han dirigido a nosotros para ayudarnos".

Ayuso ha desgranado que el número de pacientes ingresados ha caído un 91 por ciento, las UCIs un 82 por ciento, los fallecidos un 95 por ciento con respecto hace dos meses y las urgencias un 94 por ciento. Además, hoy el 90 por ciento de pacientes de Covid "siguen tratamiento en sus domicilios".

Ahora, para Ayuso, la situación es "idónea" para "reactivar la economía como las medidas que pusieron en marcha ayer y reforzar el sistema sanitario. Ha incidido que están preparando una campaña de prevención y concienciación para la protección individual, la renovación de contratos de nuevos sanitarios de los que de los 10.100 ya están trabajando más de 9.000, ayudas a las pymes y planes para que se pueda volver al colegio de forma segura.

"El Gobierno está trabajando para que la vuelta a la normalidad llegue lo antes posible y es más sencillo preguntarnos qué estamos haciendo que ir criticando que no se está haciendo nada cuando tenemos soluciones para el pasado, el presente y lo que pueda venir", ha zanjado la dirigente madrileña.