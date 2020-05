Vox vuelve a dar su apoyo a PP y Cs en ordenanzas fiscales defendiendo que "si las empresas mueren no habrá nada"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Aránzazu Cabello, ha votado a favor de las ordenanzas fiscales, como ya hicieran en el mes de diciembre, abogando por "no subsidiar a la gente y no perder empleo" porque "si las empresas mueren no habrá nada".

Para Vox es "muy positivo" que finalmente se haya levantado la restricción al mantenimiento del empleo a final de año en las bonificaciones fiscales. "Despedir a alguien es una tragedia pero bendito sea que se mantenga el empleo que queda", ha defendido.

La edil ha protagonizado un pequeño incidente en el Pleno cuando, al comienzo de su intervención en el Pleno de Cibeles, confesaba que se estaba mareando. La sesión ha sido suspendida durante unos minutos mientras la concejala se recuperaba, ayudada por su portavoz, Javier Ortega Smith.

A su vuelta al hemiciclo, con un refresco azucarado en la mano y tras ser atendida por el Samur, tranquilizaba al resto de compañeros explicando que le había dado "una pájara, como a los ciclistas".

Ya recuperada, Cabello ha aplaudido unas bonificaciones fiscales que servirán para la supervivencia económica de muchos negocios. "Si las empresas mueren no habrá nada", ha resumido.

El grupo municipal de Vox ha presentado cuatro enmiendas a la modificación de las ordenanzas fiscales y que pasan por elevar hasta el 50 por ciento la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de Actividades Económicas (IAE) en el caso de locales de autónomos o microempresas de cinco o menos trabajadores en el primer casi o de menos de diez en el segundo.

Otra de sus enmiendas incorporaba que para los inmuebles arrendados se pueda acceder a la bonificación en el IBI si se acredita una moratoria en el pago de la renta o una reducción que, en términos monetarios, equivalga al menos al importe del beneficio fiscal.