Xanadú vuelve a poner en marcha la iniciativa para cenar e ir al cine con descuentos en varios de sus restaurantes

COMUNICADO: Xanadú vuelve a poner en marcha la iniciativa 'Cena + Cine' por 12 euros - XANADÚ

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xanadú vuelve a poner en marcha desde este lunes y hasta 15 de octubre una iniciativa para que sus visitantes cenen y vayan al cine por 12 euros con ofertas en varios de sus restaurantes.

En detalle, todos los lunes, martes y jueves se podrá degustar de un menú completo en uno de los restaurantes adheridos a la promoción y disfrutar además de una sesión de cine en Cinesa Luxe, la sala premium de Xanadú, según ha informado el complejo comercial en un comunicado.

Para beneficiarse de la promoción, los visitantes únicamente tendrán que recoger el cupón en el Punto de Atención al Cliente del complejo ubicado en Arroyomolinos y entregarlo en el establecimiento participante que hayan elegido.

"La primera edición superó con creces nuestras expectativas por la elevada participación. Por ello, hemos decidido repetir esta iniciativa, cuyo objetivo es ofrecer una propuesta de ocio accesible y asequible para disfrutar en familia, en pareja o con amigos", ha subrayado el gerente de Xanadú, Alexis Martín. En concreto, la iniciativa 'Cena + Cine' congregó a más de 6.000 personas durante el pasado mes de abril.

Con esta activación, desde Xanadú se ha subrayado que se refuerza su posicionamiento como destino de ocio y experiencias, con planes accesibles para todas las edades y opciones para disfrutar también entre semana.