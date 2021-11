Zapatero dice que "quedan unas tres semanas de subida" de incidencia pero no ve necesario medidas adicionales

Aconseja la vacunación de 5 a 11 años pero recuerda que no hay evidencia científica para tercera dosis a población general adulta "sana"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha subrayado este jueves que la región afronta una etapa de mayor incidencia de la pandemia de Covid-19 que se podría prolongar durante tres semanas más pero, en cualquier caso, no ve necesario la adopción de medidas adicionales como la implantación del pasaporte Covid.

Durante la inauguración del III Congreso Madrileño de Médicos Generales y de Familia, organizado por la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid), ha explicado que, con los datos que se manejan a día de hoy, la región está "en fase de aumento de la incidencia", con 114 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

"Quedan como unas tres semanas de subida pero ojo que se nos juntan en este periodo del calendario el Black Friday, el punte de diciembre y el incremento de eventos sociales de comidas y cenas previos a la Navidad en empresas", ha advertido Zapatero, que ha recordado además que estamos en invierno y crecen las situaciones "bajo techo" por el frío.

En esta línea, ha recordado la campaña llamando a la vacunación que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presentó este miércoles para reclamar "un último esfuerzo". "Ante estas fechas que vienen y en esta fase de crecimiento de incidencia con poca repercusión en el sistema sanitario, pongamos todos de nuestra parte en este último esfuerzo porque yo quiero pensar que estamos en la fase final de la pandemia, en la que esto se convertirá en una situación endémica", ha subrayado.

Zapatero ha recalcado que, con un nivel de vacunación del 92% de la población diana (mayores de 12 años) con primera dosis, y dado el comportamiento a nivel asistencial, la Comunidad no contempla medidas adicionales para contener la propagación del SARS-Cov-2 como la implantación del pasaporte Covid, que ha sido defendido, en cambio, por otras comunidades autónomas.

Así, aunque puede "como herramienta de gestión puede tener utilidad", también ha pedido no confiarse "porque incluso en vacunados, aunque la vacuna disminuye mucho la posibilidad de transmitir, no lo elude del 100%". "No pensemos que el pasaporte Covid es una herramienta que asegura al 100%. Es una herramienta que hay que considerar en qué circunstancias se puede aplicar", ha defendido.

Por ello, ha reiterado la petición de que su implantación quede recogida a nivel nacional en una futura Ley de Pandemias aunque ha reconocido, no obstante, que no esperan que este asunto sea abordado por el Ejecutivo central a estas alturas de la pandemia.

"Fé tenemos poca porque si en 20 meses no se ha hecho nada pero vamos la esperanza es lo último que se pierde (...) Si en 20 meses no hemos conseguido avanzar y tenemos que estar pendientes de que si un tribunal de justicia de una comunidad dice una cosa y otro la contraria, que cambiemos de forma así aleatoria los niveles de riesgo del 'semáforo' Covid sin tomar ninguna medida acompañante, pues la verdad es que hay cosas que me cuesta entenderlas desde el punto de vista de gestión de la pandemia", ha explicado.

VACUNACIÓN DE NIÑOS

Respecto a la vacunación de los menores de 5 a 11 años, el viceconsejero ha subrayado que el Gobierno regional es partidario de su inoculación a este grupo de edad porque ayudaría a "disminuir incidencia, la transmisión y probablemente se produce un resultado global para toda la sociedad que es bueno".

Está previsto que este mismo jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) apruebe de manera definitiva la inoculación de esta vacuna para este grupo de menores, más de 400.000 en la Comunidad de Madrid.

"Lo que estamos viendo es que deben vacunarse y damos dos razones: una efectividad, se han publicado ya ensayos que son muy efectivas, y además son muy seguras", ha recordado Zapatero, que ha subrayado además que se trata de un grupo de edad en el que "la incidencia es mayor que en otros" y en el que también es posible que la vacunación ayude a "disminuir la transmisión de virus de niños a adultos".

En cuanto a la recomendación para la administración de la tercera dosis para mayores de 40 años, el viceconsejero ha recordado que no hay evidencia científica que la justifique pero, en cualquier caso, si se aprueba su administración, la Comunidad de Madrid cumplirá con ella.

"Los médicos siempre nos hemos manejado con la evidencia científica y a fecha de hoy no he leído ningún trabajo que justifique que ciudadanos adultos sanos por encima de 18 años sea preciso una tercera dosis", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que, "incluso ahora que empieza a subir la incidencia de casos", se aprecia que con dos dosis de las vacunas "la mayor parte de la población está perfectamente protegida"

"A mí me gustaría esa evidencia científica pero a día de hoy no la hay. Madrid es muy respetuosa con lo que se decide a nivel de estrategia nacional y si se decide reforzar vacunación en grupos de edad, cumplirá evidentemente con ella, no puede ser de otra manera", ha defendido.