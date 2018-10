Nissan presenta dos planes de bajas voluntarias en Barcelona

Publicado 28/06/2018 18:18:08 CET

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Nissan en Barcelona ha presentado este jueves al comité de empresa dos planes de bajas voluntarias para hacer frente a un excedente de plantilla que ha cifrado en 100 personas.

Según han informado a Europa Press fuentes sindicales, uno se destina a empleados con 57 o 58 años cumplidos dentro del año fiscal 2018 --de abril de 2018 a marzo de 2019-- y otro para trabajadores más jóvenes con más de seis años de antigüedad y con el sueldo completo --sin la doble escala salarial--.

Para el primer colectivo, la dirección ofrece abonar el 90% del salario hasta que cumplan 63 años, mientras que para el otro grupo ofrece la indemnización legal --en la mayoría de casos se aplica la anterior a la reforma laboral, de 45 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades-- además de una paga de 50.000 euros.

En cuanto a las negociaciones sobre la prórroga del convenio colectivo, no han avanzado porque los sindicatos exigen a la empresa una cláusula que garantice que no realizará despidos objetivos por reestructuraciones de departamentos, algo que no ha asumido la dirección.

Ante este bloqueo, los cuatro sindicatos del comité de empresa han decidido convocar acciones: la primera será la convocatoria de una huelga a todas las horas extra que se puedan implantar fuera de la jornada habitual, por ejemplo, en sábados.