UGT y CCOO advierten de que no hay avances en la negociación del convenio de Volkswagen Navarra

Publicado 21/09/2018 18:27:39 CET

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han señalado que este viernes se ha vuelto a celebrar una nueva reunión para negociar el convenio colectivo de Volkswagen Navarra sin que se haya avanzado "nada de nada" y ha advertido a la dirección de que "esta negociación está entrando en un terreno muy peligroso".

UGT y CCOO han afirmado en una nota que esta situación, "después de todos los esfuerzos ejercidos por la plantilla, no es una correcta, ni justa, ni razonable contraprestación para los trabajadores que hemos puesto todo de nuestra parte para estar hoy con los macro números que presenta esta empresa". "No vamos a permitir que el bien más preciado de esta empresa, como es el conjunto de los trabajadores, se menosprecie de esta manera", ha afirmado.

En este sentido, han defendido que la plantilla "se ha ganado con el trabajo de cada día además de un convenio justo, un trato digno, un respeto y una consideración que hoy se nos está negando y estas actuaciones por parte de la dirección de la empresa no las vamos a permitir".

Los sindicatos han explicado que han propuesto a la empresa una propuesta de convenio "ajustada a las necesidades de la plantilla y también de la empresa en su conjunto". "Hemos dado muestras de voluntad de acuerdo, pero sobre todo hemos sido respetuosos en todo momento hasta con quienes nos insultan cada día por intereses propios. Esta es nuestra fábrica, tanto o más que de aquellos que hoy se muestran inmovilistas ante una demanda justa", han afirmado.

A continuación, han indicado que la negociación ha llegado a un punto en el que "no admite más demora" y ha indicado que la dirección "no está sabiendo hacer una lectura correcta de nuestra plataforma conjunta, ni del momento".

En este sentido, ha señalado que la fábrica "necesita una renovación de la plantilla para fortalecer el proyecto industrial a largo plazo" y la plantilla "necesita un justo reconocimiento económico por nuestro trabajo, ya que entre otras cosas, hace que cada día este grupo automovilístico gane mucho dinero y por supuesto, por responsabilidad social y laboral, necesitamos mejorar nuestras condiciones laborales".

"Si alguno está pensando en utilizar esta negociación para fines productivos o de otra índole que se vaya olvidando. Somos conscientes del momento que vivimos y parar la fábrica ahora seguro que a alguien le vendría bien, pero para ello nosotros no seremos sus aliados, tendrá que llamar a otras puertas. A esa gente les decimos que no merecen el puesto que ocupan, que esas artes están desterradas desde hace años en nuestra fábrica, que no va de eso", han añadido.

En todo caso, las secciones sindicales de UGT y CCOO han trasladado a la plantilla su "absoluta convicción de que llegaremos a un acuerdo con la dirección como lo hemos hecho hasta ahora, eso sí, solo esperamos que esta negociación no deje cadáveres por el camino".

REJUVENECIMIENTO DE LA PLANTILLA

Los sindicatos han insistido en que el rejuvenecimiento de la plantilla es "un aspecto fundamental" de su plataforma para la negociación del convenio y incluye diversos requisitos: "Corregir la pirámide de población activa de VW-Navarra, acordar la fórmula que facilite la salida a todos los trabajadores a los 60 años, tener continuidad en el tiempo, y garantizar la sostenibilidad del proceso productivo de VW-Navarra".

UGT y CCOO han demandado "hablar ya de las herramientas con las que nos podemos dotar y cumplir con el objetivo de la salida de los compañeros de más edad y hablemos de cómo los vamos a sustituir". "No es justo tener a compañeros con las edades cumplidas, rehenes de la inacción de esta dirección", ha indicado.

Según han planteado, "la baja voluntaria ha demostrado ser una formula viable, segura y digna para la salida de los más de 400 compañeros que se han acogido a ella voluntariamente". "Nunca hemos descartado otros procedimientos para la salida de los trabajadores, pero estas no mejoraban lo que actualmente tenemos, sino todo lo contrario, pero no por eso hemos dejado de trabajar en otras fórmulas que mejoren la baja voluntaria", ha indicado.

UGT y CCOO han explicado que, junto con sus federaciones estatales, han trabajado para exponer su situación y, aprovechando el cambio de Gobierno en España, "poder reclamar medidas que faciliten el rejuvenecimiento de las plantillas y la generación de empleo".

Los sindicatos han detectado "preocupación sobre este asunto en el sector, no solo por parte de los sindicatos sino de la representación de los constructores de automóviles que, junto a otros asuntos como el del diésel, hacen necesario que desde el Gobierno se deba reaccionar con un plan estratégico para nuestro sector, que contenga entre otras medidas, herramientas para la renovación de las plantillas como por ejemplo el contrato relevo que se aplicaba antes de la reforma del año 2012, entonces sí que sería una medida que conjuntamente con otras nos podía hacer más factible el objetivo que perseguimos".

UGT y CCOO han explicado que tienen "toda la maquinaria en marcha a nivel estatal para la búsqueda de una solución viable", pero han pedido a la dirección que "pongan ya la suya a funcionar, de lo contrario, pondrán en riesgo la fábrica".