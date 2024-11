El 87% de los usuarios prefiere tener un coche en propiedad, según el Observatorio Cetelem

El 36% afirma no querer un coche en propiedad y no necesitarlo y a un 18% le gustaría tenerlo pero no puede permitírselo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 87% de los conductores en España afirma que prefiere tener un coche en propiedad, mientras que un 13% dice que opta por otras formas de utilización como el pago por uso o el 'carsharing', según las conclusiones del 'Estudio Motor 2024' realizado por el Observatorio Cetelem, la unidad de estudios y prospectiva de BNP Paribas Personal Finance, y publicado este miércoles.

Además, este informe encuentra que el 36% de los conductores que afirma no querer un coche en propiedad, declara que no lo necesita y que, además, no se lo puede permitir, siendo los más numerosos los conductores con edades entre los 25 y 34 años.

Asimismo, el 31% de los encuestados afirma que prefiere utilizar medios de transporte más sostenibles, destacando los más jóvenes entre 18 y 24 años. Por último, un 18% de los encuestados declara que, aunque le gustaría tener un coche en propiedad, no se lo puede permitir económicamente.

UN 55% DISPUESTO A ADQUIRIR SU COCHE A TRAVÉS DE RENTING

Por otro lado, el estudio revela que la opción de la adquisición del vehículo a través del renting a particulares es cada vez más conocida por los conductores españoles y también más demandada a la hora de adquirir un vehículo.

En este sentido, detalla que el 13% de los conductores españoles ha adquirido su coche a través del renting (2 puntos porcentuales más que en 2023) y un 55% estaría dispuesto a hacerlo en un futuro.

Además, las características más ventajosas del renting, según los conductores encuestados, son que las reparaciones y mantenimiento del coche estén incluidos en la cuota mensual (63% frente al 62% en 2023) y también poder cambiar de coche según las necesidades (50% frente al 46% en 2023).

También destacan el hecho de no pagar entrada, sino solo mensualidades (un 37%), que la cuota mensual fija facilita la planificación de gastos (un 35%), que se tiende a elegir vehículos más ecológicos y eficientes (un 12%) y que los coches de renting suelen incluir más sistemas de seguridad que la media (un 9%).

Respecto a los inconvenientes, lo peor para los encuestados es no ser el propietario del coche (50% frente al 47% en 2023). Pero también el hecho de tener que pagar un sobrecoste en el caso de pasarte de los kilómetros establecidos en el contrato o una penalización cuando se quiere cancelar el contrato con antelación, con un 42% y un 41% de menciones, respectivamente.

CRECE EL LA MOVILIDAD COMPARTIDA

Asimismo, el informe en el que se ha encuestado a 1.793 personas, indica que el uso de servicios adicionales en relación a la utilización del automóvil continúa creciendo en España. Los servicios más usados son los de tipo 'ridesharing' (Uber, Cabify), que han sido usados, al menos una vez, por el 59% de los usuarios.

Un 38% ha usado 'carpooling' (como BlaBla Car); un 19%, 'carsharing' (Car2go, Wible, Zity, e-mov, eCooltra, etc.); un 10%, el alquiler de coches particulares (SocialCar); y un 4%, algún modelo de suscripción.

La frecuencia de uso sigue siendo en la mayoría de los casos de forma ocasional (67% frente al 64% en 2023). Solo el 3% declara utilizarlos diariamente. Asimismo, el 17% los utiliza al menos una vez al mes, y el 13% lo hace semanalmente, aunque en ambos casos muestran caídas respecto al año anterior.

Además, las ventajas que se destacan de este tipo de servicios son que no se paga aparcamiento (44%), el precio y ahorro de costes (42%), la disminución de la contaminación (35%), que favorecen que haya menos atascos (27%), y que se pueden usar en momentos de restricciones por contaminación (25%)

En cuanto a las desventajas, se señala que no siempre hay coches disponibles (54%), que no es rentable para trayectos largos (47%), que dependen del móvil y si quedas sin batería no puedes ni reservar ni abrir el coche de alquiler (40%), que en caso de atasco o de no encontrar aparcamiento el coste se dispara (28%) y que los seguros solo cubren hasta un límite de dinero (23%).