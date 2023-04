Adigital tilda de "infundado" e "impreciso" un informe que acusa al taxi y al VTC de "discriminación social"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha calificado de "infundado" e "impreciso" el informe 'Auditoría adversarial de plataformas de alquiler de vehículos', promovido por la organización Taxi Project y en el que se analizan las supuestas malas prácticas en "materia de discriminación y concertación de precios" por parte de las plataformas de servicios digitales de movilidad en vehículos de transporte con conductor (VTC) y taxi.

A juicio de Adigital, el informe es "impreciso e infundado" debido a la metodología de análisis con la que se ha realizado y en un comunicado reproduce las palabras de uno de los autores del estudio en 'El Periódico de Cataluña' en las que indca que la auditoría "está cogida con pinzas".

"Uno de los autores del informe ha reconocido en 'El Periódico de Cataluña' que han "usado una muestra pequeña de datos que nos han mandado los ciudadanos, por eso (la auditoría) está cogida con pinzas. Los datos analizados presentan indicios de sesgos, pero no podemos afirmarlo con rotundidad", ha apuntado la organización.

En su opinión, el reconocimiento de que se trata de un estudio "limitado e impreciso" es de una "enorme gravedad" debido a la difusión pública que sus autores han querido dar a los resultados del análisis y dado que realiza "graves acusaciones sobre discriminación de personas por su condición social y económica".

"No hay prueba de que las empresas señaladas en el informe discriminen el precio del servicio por territorios, la disposición de vehículos VTC y de taxi se realiza de manera abierta y trazable para sus usuarios en amplias zonas urbanas. Tampoco en lo relativo al pacto de precios, el estudio no da prueba sobre una práctica lesiva para la competencia y consumidores que fue motivo de investigación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2020 y que resolvió en una resolución firme que no había pacto de precios entre las plataformas de ride-hailing sujetas a inspección", ha agregado Adigital.

La organización ha señalado que el estudio ha sido publicado coincidiendo con la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, que busca potenciar la mejora, sostenibilidad e innovación en el transporte y movilidad.

"Adigital y las empresas digitales que representa celebran el enorme valor de este proyecto de ley para promover una movilidad multiservicio basada en la tecnología y la sostenibilidad, donde los servicios VTC y del taxi serán fundamentales para su cometido", ha destacado la entidad.

En este contexto, Adigital ha subrayado la necesidad de apoyar a las empresas que "contribuyen a la digitalización" de España ante "acciones injustificadas como es el caso de este informe".