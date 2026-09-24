Arabia Saudí lanza sus nuevos modelos eléctricos Exobot, destinados al mercado árabe de lujo - CEER

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha presentado la gama de modelos Exobot, conformada por un nuevo SUV y una berlina, que marcan el inicio de una cartera prevista de siete vehículos para 2030, incluidos coches medianos y compactos con distintas opciones de propulsión para responder a distintas necesidades de los clientes.

Estos vehículos se fabricarán en el CEER Manufacturing Complex (CMC), en Arabia Saudí. La planta de fabricación es la mayor de Oriente Medio y una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo. La estrategia de localización de CEER garantiza una rápida accesibilidad mediante producción local, con el objetivo de lograr un plazo desde el pedido de semanas.

Además, la marca se compromete a alcanzar un 45% de materiales locales en sus vehículos para 2034, respaldada por un ecosistema de proveedores que garantiza un servicio posventa con piezas de origen local.

Los modelos Exobot presentan un diseño distintivo inspirado en el paisaje de Arabia Saudí, arraigado en su cultura y reflejo de su visión. Los vehículos han sido concebidos específicamente para adaptarse a las condiciones climáticas de Arabia Saudí y de la región.

DISEÑO INSPIRADO EN EL ESTILO SAUDITA

El exterior se caracteriza por proporciones ultradinámicas y un distintivo perfil en cuña que transmite una sensación de aceleración contenida incluso cuando está detenido. Su forma combina de manera fluida volúmenes mecanizados de gran precisión en la parte delantera y trasera con superficies elegantemente fluidas en la zona central del habitáculo, creando una estética biomecánica inspirada en la arquitectura antigua de Hegra.

El frontal proyecta una presencia decidida que, junto con la elegante firma lumínica horizontal, maximiza la anchura visual y crea una imponente presencia en carretera. El audaz diseño se fundamenta en referencias históricas saudíes, con elementos entre los que destacan 32 barras distintivas de iluminación característica, inspiradas en el año 1932, cuando Arabia Saudí se unificó para convertirse en reino.

La berlina mide 5,26 metros de largo, 2,1 metros de ancho y 1,43 metros de alto, mientras que el SUV mide 5,02 metros de largo, 2,1 metros de ancho y 1,69 metros de alto, situándose entre los segmentos de vehículos de pasajeros de gran tamaño.

La estética del vehículo se completa con unas exclusivas llantas de aluminio forjado ligero, que incorporan un distintivo motivo triangular influido por las aberturas de estilo Al-Lahuj presentes en la arquitectura de toda Arabia Saudí.

En el habitáculo, el interior incorpora una amplia variedad de funciones innovadoras que mejoran la experiencia del conductor y los pasajeros. El elegante volante tipo yugo, de diseño minimalista, sitúa los controles esenciales al alcance de la mano, permitiendo cambiar con fluidez entre los distintos modos de conducción.

En su especificación más alta, Exobot despliega unos 1.111 CV y 1.500 Nm de par. La berlina, de menor altura, puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.