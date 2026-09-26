Así se conduce el Geely E5, el SUV eléctrico de 218 CV y hasta 475 km de autonomía

Geely E5, un SUV eléctrico para la ciudad y carretera con 475 km de autonomía y desde 37.490 euros - GEELY/EP

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado de los SUV eléctricos sigue incorporando nuevos protagonistas y Geely quiere hacerse un hueco con el E5, un modelo de 4,61 metros de longitud que se sitúa en el competitivo segmento C-SUV con una propuesta centrada en la eficiencia, el espacio interior, el confort y una elevada carga tecnológica.

El E5 combina un motor eléctrico de 218 CV, baterías de 68,4 kWh y una autonomía homologada de hasta 475 kilómetros en ciclo combinado WLTP en su versiones más prestaciones o batería de 60,2 kWh y una autonomía combinada de 430 km. De hecho en la prueba realizada con la versión MAX+, el modelo ha permitido más de 300 kilómetros en carretera con un consumo combinado de 17 kWh, cifras cercanas a lo que homologa Geely que son 16,7 kWh.

El motor eléctrico desarrolla 160 kW, equivalentes a 218 CV, y entrega 320 Nm de par máximo. La respuesta es inmediata, aunque el E5 no busca transmitir una sensación especialmente agresiva cuando se pisa el acelerador.

La aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa entre 6,9 y 7,6 segundos dependiendo de la versión, por lo que prestaciones no le faltan. Sin embargo, la puesta a punto del conjunto deja claro que el objetivo prioritario es ofrecer comodidad antes que deportividad.

Con más de 4,6 metros de longitud, el E5 no es precisamente un coche pequeño, pero sus dimensiones se llevan mejor de lo que podría parecer inicialmente. De hecho, la entrega de potencia resulta progresiva y fácil de dosificar. Es una característica que se agradece especialmente en ciudad, donde el SUV se mueve con bastante naturalidad entre el tráfico y permite aprovechar las ventajas de la propulsión eléctrica.

Al abandonar la ciudad es cuando empieza a apreciarse con mayor claridad el planteamiento del E5. El SUV mantiene una marcha estable y los 218 CV también permiten realizar adelantamientos con solvencia y mostrar un nivel de prestaciones alto. No es necesario anticipar demasiado las maniobras y el par de 320 Nm está disponible de manera inmediata al pisar el acelerador.

La carga en corriente alterna alcanza los 11 kW, mientras que en corriente continua llega hasta 135 kW en las versiones de mayor batería. En condiciones óptimas, pasar del 30% al 80% requiere unos 20 minutos. Esto permite plantear los viajes largos de una manera relativamente sencilla: parar, recuperar una parte importante de la batería y continuar la marcha.

ESPACIO INTERIOR Y MUCHA TECNOLOGÍA

Si el comportamiento dinámico está claramente orientado al confort, el interior sigue exactamente la misma filosofía. La posición de conducción es cómoda y el salpicadero está dominado por una pantalla central de 15,4 pulgadas, acompañada de un cuadro digital de 10,2 pulgadas. En el acabado MAX+ se añade un Head-Up Display de 13,8 pulgadas.

Las plazas traseras ofrecen un metro para las rodillas, mientras que los respaldos pueden inclinarse hasta 35 grados. El maletero ofrece 461 litros y alcanza 1.877 litros con los asientos traseros abatidos.

La experiencia de conducción está acompañada por una importante carga tecnológica. El E5 incorpora Apple CarPlay y Android Auto, conectividad 4G, Wi-Fi y actualizaciones OTA, además de un asistente de voz que se activa mediante el comando "Hi Geely".

También cuenta de serie con un amplio paquete de asistentes a la conducción. Entre ellos se encuentran el control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, detección de ángulo muerto o alerta de tráfico cruzado.

La abundancia de funciones obliga a dedicar algo de tiempo a familiarizarse con el sistema, especialmente porque buena parte de las funciones del vehículo se gestionan desde la pantalla central.

UN DISEÑO MODERNO Y PENSADO PARA LA EFICIENCIA

A primera vista, el Geely E5 apuesta por un diseño exterior moderno, limpio y sencillo, en línea con la imagen que Geely quiere transmitir en su gama eléctrica.

El frontal prescinde de las clásicas parrillas de refrigeración o incluso las 'falsas' parrillas que utilizan otros fabricantes y apuesta por una superficie frontal totalmente cerrada y donde solo destacan los grupos ópticos.

En el lateral es donde mejor se aprecian las proporciones del E5. La carrocería presenta una línea bastante fluida, con una superficie acristalada generosa y una caída progresiva del techo que contribuye a darle una imagen más dinámica. Las llantas de 18 pulgadas de serie (hasta 19 pulgadas en las versiones de batería superior) son también de un corte más sencillo en comparativa con otros fabricantes, pero siguen la misma línea global de diseño.

La parte trasera mantiene esa filosofía con unos pilotos horizontales que refuerzan visualmente la anchura del vehículo y un diseño limpio del portón.

GAMA DE PRECIOS AL COMPLETO

La gama Geely E5 parte de un precio de tarifa de 37.490 euros en el acabado PRO, mientras que el PRO+ parte de 39.990 euros y el MAX+ alcanza los 41.990 euros.

Con campañas promocionales y Plan Auto+, el precio de lanzamiento parte de 25.485 euros, impuestos incluidos. Además, Geely ofrece una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros tanto para el vehículo como para la batería, junto con tres años de asistencia en carretera y dos años de conectividad 4G sin coste.