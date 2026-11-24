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MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) y la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa) han planteado a las distintas formaciones políticas un decálogo de propuestas destinadas a mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas de reparación y mantenimiento de vehículos, en el marco de las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre.

Las organizaciones consideran necesario que las políticas públicas reconozcan la importancia económica y social "de un sector integrado mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos" y que desempeña "una función fundamental para garantizar la seguridad de los vehículos, prolongar su vida útil y contribuir a una movilidad más sostenible".

"La creciente complejidad tecnológica de los vehículos, las dificultades para incorporar profesionales cualificados, las exigencias administrativas y medioambientales y la necesidad de realizar inversiones constantes plantean importantes desafíos para los talleres", han subrayado ambas asociaciones.

En este contexto, entre otras medidas, las asociaciones solicitan una revisión del Real Decreto 1457/1986, que regula la actividad de los talleres de reparación de vehículos, para adaptarlo a la realidad actual del sector, caracterizada por la digitalización, la electrificación y la incorporación de nuevas tecnologías.

Asimismo, reclaman medidas que protejan el derecho del automovilista a elegir libremente el establecimiento en el que desea reparar su vehículo y que garanticen unas relaciones equilibradas entre talleres, compañías aseguradoras y profesionales de la peritación.

Por otro lado, piden asegurar el acceso a la información técnica, a los datos del vehículo y a los recambios e impulsar la formación profesional, la incorporación de profesionales cualificados y el relevo generacional.

Por ello, Cetraa y Conepa proponen un plan específico que refuerce la conexión entre la formación profesional y las necesidades reales de los talleres, facilite la incorporación de jóvenes, agilice la acreditación de competencias profesionales y favorezca la actualización permanente de conocimientos.

INCLUSIÓN EN EL PLAN AUTO 2030

Como ya venían reclamando con anterioridad, los talleres también han exigido la inclusión de medidas específicas en el Plan España Auto 2030. "La transformación tecnológica del automóvil exige líneas de ayudas y financiación que faciliten la adaptación de las instalaciones", han manifestado, entre otras demandas.

Otra de las medidas incluidas en el decálogo es reforzar la lucha contra los talleres clandestinos y la competencia desleal, a través de una actuación "más eficaz" frente a las actividades de reparación desarrolladas al margen de las obligaciones legales.

Finalmente, abogan por establecer una normativa laboral y fiscal adaptada a las pequeñas empresas del sector y medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago de las reparaciones, especialmente por parte de grandes empresas, gestores de flotas y compañías de renting.