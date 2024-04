Audi abre pedidos para las primeras versiones del nuevo Q6 e-tron, con un precio desde los 79.990 euros

Las primeras entregas llegarán sobre el mes de julio



El fabricante alemán Audi ha iniciado la comercialización en el mercado español del nuevo Q6 e-tron, su primer modelo construido sobre la nueva Plataforma Eléctrica Premium (PPE), y el primer coche eléctrico fabricado en la sede de la compañía, en la localidad alemana de Ingolstadt, que llegará con dos versiones, Q6 e-tron quattro y SQ6 e-tron, con un precio de partida desde 79.990 euros y 104.990 euros, respectivamente, según ha anunciado en un comunicado la marca.

Así, las primeras entregas de estos modelos de la marca de los cuatro aros están previstas para el mes de julio, por lo que las primeras unidades llegarán a las carreteras españolas durante este verano, al tiempo que más adelante se lanzarán dos modelos con tracción trasera, uno diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y autonomía, y otro que se posicionará como la versión de entrada en la serie Q6 e-tron.

En concreto, el Q6 e-tron quattro cuenta con una potencia de 285 kilovatios (kW), unos 285 caballos (CV), acelerando de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, al tiempo que la versión SQ6 alcanzará una potencia con launch control de 517 CV (380 kW) y los 100 km/h en solo 4,3 segundos, con velocidades máximas de 210 km/h y de 230 km/h, respectivamente.

El nuevo SUV eléctrico de Audi está dotado con un nuevo carácter de diseño, tanto interior como exterior, para mostrar la "nueva filosofía" de diseño de la marca, y un nuevo desarrollo de batería de iones de litio con una capacidad de 100 kWh para una autonomía de hasta 618 kilómetros (WLTP) para la versión Q6 e-tron quattro, y de hasta 590 km (WLTP) para la versión deportiva.

Sobre la batería, compuesta por doce módulos y 180 celdas prismáticas, la tecnología de 800 voltios de Audi y la mejora de la capacidad de carga hasta 270 kW de serie permiten pasar del 10% al 80% de la salud de la batería en unos 21 minutos, mientras que cuenta con un sistema para recuperar alrededor del 95% de todos los procesos de frenado y, por tanto, recuperar hasta 220 kW de energía.

Este nuevo modelo, que espera competir con el Model Y de Tesla, emplea la plataforma PPE (desarrollada junto a Porsche) y la nueva arquitectura electrónica E3 1.2 para que el Q6 e-tron represente la "vanguardia tecnológica" de la gama Audi.

Así, el presidente del Consejo de Dirección de Audi AG, Gernot Dollner, aseguró el nuevo Q6 e-tron supone "el siguiente salto tecnológico" en movilidad eléctrica premium. "Gracias a esta plataforma podemos lanzar modelos de gran volumen con elevados estándares técnicos en diferentes segmentos y, de este modo, seguir electrificando nuestra gama", destacó Dollner durante la presentación del nuevo modelo a mediados de marzo en la sede de la marca.

La nueva filosofía de diseño se apoya en la nueva plataforma PPE para orientar el interior a las necesidades del usuario, que busca transmitir confort en el vehículo, gracias al Audi MMI panoramic display y el MMI passenger display que forman un escenario digital claramente identificable que redondea al conductor, además de extender el "softwrap" desde las puertas hasta la consola central, creando una sensación de espacio homogénea y envolvente.

Por su parte, en el exterior cuenta con 4,77 metros de largo, 1,93 de ancho y una altura de 1,64 metros, mientras que la distancia entre ejes, de 2,89 metros, ofrece un amplio espacio para la segunda fila de asientos. El maletero trasero tiene un espacio de 526 litros, más otro de 64 litros bajo el capó.

En España, el acabado S line, que tiene un sobreprecio de 7.990 euros respecto al Advanced, añade los elementos de la línea exterior S line, faros Matrix LED, firmas lumínicas digitales, paquete interior S line con asientos deportivos, tercera pantalla del MMI para el asiento del pasajero, tren de rodaje deportivo S, sonido deportivo e-tron, llantas de 20 pulgadas de Audi Sport y aviso de salida involuntaria de carril con sistema de asistencia en caso de emergencia.

La versión Advanced, por su parte, cuenta con un completo equipamiento funcional, incluyendo elementos como los faros LED plus, climatizador de tres zonas, volante y asientos delanteros calefactados, Audi virtual cockpit plus, MMI Navegación plus, cámaras de entorno y control de crucero adaptativo, entre otros.