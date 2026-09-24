Bentley lanza Torcal, su primer modelo 100% eléctrico, con motor de 880 CV y una presencia "imponente"

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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fabricante británico de automóviles Bentley ha lanzado el Torcal, su primer modelo con un tren motriz totalmente eléctrico, con hasta 880 CV y el par motor más alto jamás fabricado por la firma, de 1.350 Nm, que le permite llegar a una autonomía de 600 kilómetros.

Esta cifra se consigue gracias a su batería de alto voltaje, que consta de 192 celdas de bolsa de iones de litio en serie, que funcionan a 800 V nominales, con una capacidad neta total de 113 kWh. El vehículo se puede cargar del 10% al 80% en poco menos de 20 minutos a 400 kW, lo que significa que se pueden añadir 161 km de autonomía en tan solo siete minutos.

En cuanto a diseño, Bentley ofrece una propuesta "segura y vanguardista", con elementos enfatizan la longitud, la presencia y el inconfundible carácter Bentley del coche. Así, el Torcal reduce deliberadamente las líneas innecesarias, permitiendo que sus superficies y proporciones generen emoción y carácter.

Esto se aprecia especialmente en los "imponentes" guardabarros traseros. El habitáculo se estrecha hacia la parte posterior, permitiendo que la carrocería se eleve sobre las ruedas traseras y creando lo que el equipo de diseño describe como la "bestia en reposo", una sensación de fuerza y energía contenida en la escultura.

El Torcal mide cinco metros de largo y es el cuatro puertas más corto de la gama de modelos, pero ofrece un espacio interior excepcional, con un maletero de 460 litros complementado por un área de almacenamiento frontal de 90 litros. Un radio de giro de 11,1 metros le confiere una gran maniobrabilidad en entornos urbanos.

El modelo se ofrece con dos sistemas de audio, comenzando con un sistema de 620 W y 16 altavoces. Además, en colaboración con Naim, el Torcal está disponible con un paquete de 1780 W y 28 altavoces que incluye vibraciones cinestésicas en los asientos y altavoces en los reposacabezas delanteros, junto con Dolby Atmos 7.1.

En materia de seguridad, las últimas tecnologías ADAS proporcionan funciones avanzadas de conducción y estacionamiento para que la experiencia al volante sea más sencilla e intuitiva. Un conjunto de 25 radares, sensores y cámaras alrededor del vehículo le proporcionan todos los datos necesarios para interactuar con su entorno.

UNA VERSIÓN MÁS DEPORTIVA

El Torcal se lanza con dos modelos distintos. El modelo base Torcal se lanzará con 821 CV y un par máximo de 1194 Nm, capaz de acelerar de 0 a 96 km/h en 3,3 segundos (0-100 km/h en 3,4 segundos) y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. La versión S, más deportiva, va más allá, con 888 CV y 1350 Nm cuando el Launch Control está activado, logrando una aceleración de 0 a 96 km/h en 2,8 segundos (0-100 km/h en 2,9 segundos) y una velocidad máxima de 260 km/h.

El vehículo viene de serie con detalles cromados en plata satinada, pintura monocromática y madera de nogal de poro abierto. El Torcal S complementa el rendimiento adicional disponible con una serie de cambios visuales para una estética más deportiva.

"El Torcal representa algo nuevo y, en mi opinión, único. Ha sido diseñado con sumo cuidado para garantizar que conserve la esencia de un Bentley, donde la tecnología lo realza en lugar de dominarlo. Desde el lujo hasta el refinamiento y un rendimiento impecable, el Torcal ha llevado los elementos que definen a un Bentley a niveles extraordinarios", ha explicado el director de Producto de Bentley, Martin Page.