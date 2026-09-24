Bosch impulsa una plataforma europea para mejorar la seguridad del transporte por carretera - BOSCH

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha presentado una evolución de Bosch Road Services, una plataforma que integra aparcamiento seguro, servicios digitales para flotas y operadores logísticos, y soluciones de recarga para camiones eléctricos.

El transporte por carretera constituye la columna vertebral de la logística europea. En España, alrededor del 95% de las mercancías se mueve por carretera y el parque de vehículos pesados autorizado para el transporte supera las 400.000 unidades. Sin embargo, el sector afronta retos crecientes relacionados con la seguridad de las mercancías, la escasez de áreas de estacionamiento seguras, la digitalización de las operaciones y el avance hacia nuevas formas de movilidad más sostenibles.

Para dar respuesta a estos desafíos, Bosch ha evolucionado Bosch Road Services hacia una plataforma integral que conecta infraestructura física, herramientas digitales y nuevos servicios de movilidad.

"Lo que comenzó como una solución especializada en aparcamiento seguro para camiones bajo el emblema Bosch Secure Truck Parking, se convierte ahora en un ecosistema diseñado para apoyar a transportistas, conductores, operadores logísticos y gestores de flotas en toda Europa", explica Bosch.

Bosch Road Services permite a gestores de tráfico y conductores localizar, reservar y gestionar plazas seguras de aparcamiento a través de una única plataforma web y móvil. De este modo, las empresas pueden optimizar la planificación de rutas, mejorar la gestión de los tiempos de conducción y descanso y aumentar la visibilidad operativa de sus flotas.

Las áreas integradas en la red cuentan con medidas de seguridad como videovigilancia, control de accesos, vallado perimetral y monitorización activa, además de estándares alineados con las principales certificaciones de referencia del sector. Los usuarios también disponen de soporte 24 horas al día, siete días a la semana.

La compañía continuará ampliando el ecosistema de Bosch Road Services con nuevas capacidades relacionadas con la planificación de rutas para camiones eléctricos, servicios de seguridad bajo demanda y herramientas destinadas a simplificar la gestión diaria de las operaciones de transporte.

INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES SISTEMAS DEL SECTOR

Uno de los elementos diferenciales de Bosch Road Services es su capacidad de integración con los sistemas de gestión de transporte (TMS) y gestión de flotas (FMS) utilizados por la industria. La plataforma ya colabora con socios tecnológicos y operativos para facilitar la consulta de disponibilidad, la gestión de reservas y la centralización de la información operativa dentro de los entornos de trabajo habituales de las empresas de transporte.

Gracias a estas integraciones, Bosch también contribuye a generar nuevas oportunidades de negocio para los operadores de aparcamientos, conectando infraestructuras locales con una amplia red europea de transportistas, cargadores y operadores logísticos.

La transformación del transporte pesado también pasa por la electrificación de las flotas. Por ello, Bosch Road Services incorpora Bosch Truck Charging, una solución diseñada para facilitar la localización y utilización de puntos de recarga para camiones eléctricos a lo largo de la ruta.

"Con esta evolución, Bosch refuerza su visión de impulsar una plataforma única capaz de conectar seguridad, movilidad, energía y servicios digitales para ayudar al sector a afrontar algunos de los grandes desafíos que definirán el futuro del transporte por carretera en Europa", ha resumido la compañía.