Carsi (Toyota) dice que corresponde a la UE decidir si aplica aranceles a las marcas chinas

El directivo de Toyota pide a la central de la compañía que tenga en cuenta a España para inversiones en nuevas factorías



MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Toyota España, Miguel Carsi, ha señalado que las condiciones de competitividad entre los productos fabricados en Europa y los producidos en China "no son las mismas", ya que se desconoce con qué energía se producen estos vehículos, la calidad del trabajo, la financiación por parte del Estado, por lo que considera que la Unión Europea es la que tiene que analizar si "aplicar algún tipo de arancel para poder equilibrar las condiciones competitivas de cada zona".

En una entrevista concedida a Europa Press, Carsi ha recordado que su compañía tomó "decisiones muy importantes hace más de 20 años" para la implementación de fábricas en Europa con el fin de suministrar "vehículos producidos, pensados y hechos para Europa".

Esto fue motivado por los cupos a la importación de vehículos japoneses que había, primero, y los aranceles que afrontaron posteriormente, lo que ha provocado que la compañía nipona tenga más del 75% de sus ventas "en vehículos producidos por y para Europa". "Todavía estamos en condiciones de diferente competencia entre un vehículo que viene de Japón y uno europeo", ha remarcado.

Sobre la posibilidad de una fábrica en España, Carsi ha asegurado que "siempre" le piden a la central de la compañía tener en cuenta al país en sus planes de nuevas factorías o necesidades, ya que considera que la península ibérica es un punto estratégico también para la producción de vehículos, ya que la compañía fabrica un modelo en la planta de Stellantis de Vigo y tiene fábrica de componentes en Barcelona y Málaga con sus filiales Denso y con Fujitsu.

Sin embargo, el directivo de Toyota España cree que "es difícil cuando no hay una planta ya instalada aquí".

"Creo que el desconocimiento de la parte productiva de España es un poco lo que hace que no tengamos una fábrica", ha subrayado Carsi. "Seguiremos insistiendo en abrir aquí en España, porque tenemos las condiciones idóneas para la producción de automóviles, hay grandes polos industriales, las redes logísticas están instaladas y funcionando, y nosotros pensamos que esto es un negocio".

MARCA MÁS VENDIDA DEL AÑO EN ESPAÑA

Toyota fue la marca más vendida en España en 2023 por segundo año consecutivo, alcanzando las 79.883 unidades, un éxito que Carsi cree que se debe a "un gran equipo y a una gama de producto fantástica" que suman "más de 20 años de estrategia", tanto a nivel interno como con la red de concesionarios, de la que ha destacado que son socios para venta, distribución, reparación y para proyectos de movilidad. Este trabajo y una gama de producto final han provocado tener "los modelos adecuados en el momento preciso".

En este sentido, Carsi ha recordado que su compañía no aplicó ningún ERTE durante la pandemia: "estábamos todos trabajando desde casa y apoyamos a la red de concesionarios para que no tuvieran problemas durante esos meses". "Sabíamos que iba a ser algo de duración limitada y salimos en 2020 a por el mercado, así que estamos recogiendo los frutos de aquellas apuestas", ha asegurado.

MÁS DE 20 AÑOS APOSTANDO POR LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA

Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en España se matricularon 302.845 turismos híbridos no enchufables (HEV) en 2023, consolidando esta tecnología como la segunda más demandada del mercado nacional con una cuota del 31,9%, y en la que Toyota tiene un peso fundamental.

En concreto, el Corolla, con 19.845 unidades, y el C-HR, con 18.478 unidades, se disputaron ser el más vendido del año HEV, al tiempo que el Yaris Cross fue el cuarto modelo más vendido, con 15.514 unidades, y el Yaris fue el octavo, 9.546 unidades.

Así, el máximo responsable de Toyota en España ha apuntado que la compañía apostó desde hace más de 20 años por esta tecnología, al tiempo que hace unos 10 años "liberamos las patentes asociadas a la tecnología híbrida" para hacerla accesible a todos los competidores que "se quisieran unir a este movimiento de descarbonizar la movilidad".

"Toyota apostó muy fuerte, pero también compartió la tecnología, no solamente la de híbridos eléctricos, sino también hemos compartido todas las patentes de hidrógeno", ha dicho Carsi. "Queremos hacer esto porque pensamos que al final el cliente tiene que elegir la tecnología en función de sus necesidades".

En este sentido y como marca global, Toyota es consciente de que en algunas regiones se tardará "muchísimo en adaptar" la tecnología eléctrica, como en el caso de África o Sudamérica, que aunque son "casos extremos", necesitarán seguir moviéndose durante años "con tecnologías basadas en otra fuente de propulsión".

"Al ser una marca global con un punto de vista abierto, no solamente hace que estemos a las tecnologías que conocemos hoy, sino que estemos buscando tecnologías de futuro para estar siempre en la vanguardia de los productos y de las tecnologías de propulsión que podamos ofrecer a nuestros clientes", ha completado Miguel Carsi.

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Sobre la apuesta futura de la compañía en tecnología, Carsi ha indicado que dependerá del grado de evolución de la infraestructura de repostaje, al tiempo que ha señalado que consideran la tecnología de hidrógeno "muy buena" para desplazamientos que requieran una mayor distancia o movimientos de materiales, mercancías y pasajeros, ya que "con una sola carga, de dos a tres minutos se pueden recorrer muchos kilómetros".

"Ha habido una prueba con el Mirai que ha llegado a alcanzar los 1.000 km teniendo homologado 650 km. Es una diferencia muy grande actualmente", ha destacado el presidente.

Aún así, ha recordado que "estamos estudiando distintos componentes para las baterías de los vehículos eléctricos" para conseguir mayor rango y una recarga más rápida.

"Si hay una red de infraestructura creada de repostaje apostaremos por el hidrógeno, si es más sencillo recargar un vehículo eléctrico, pues será el eléctrico", ha subrayado Carsi.

"Si no se puede utilizar ninguna tecnología porque todavía están menos desarrolladas, pues utilizaremos motores de combustión o motores de combustión electrificados que sean autorrecargables y que no necesite utilizar un punto que a lo mejor no tiene disponible. Esta multitecnología nos permite estar en todas las regiones adaptando el producto necesario a cada cliente", ha añadido.