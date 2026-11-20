Archivo - Bolsa de Hong Kong - May James/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Contemporary Amperex Technology (CATL), uno de los principales fabricantes chinos de baterías, se incorporará al índice Hang Seng Tech de la Bolsa de Hong Kong en el marco de la mayor ampliación de este indicador tecnológico, que elevará de 30 a 50 el número de compañías integrantes, según los resultados de su última revisión trimestral.

La entrada de CATL se enmarca en una profunda reforma de la composición del índice para reflejar de manera más amplia el desarrollo del sector tecnológico chino y dar mayor cabida a empresas vinculadas a la fabricación avanzada, los componentes electrónicos, los semiconductores y la robótica.

Junto a CATL, entre las nuevas incorporaciones figuran Luxshare Precision Industry, especializada en componentes electrónicos; ASMPT, vinculada a la tecnología de ensamblaje de semiconductores; AAC Technologies Holdings, UBTech Robotics y Kingboard Laminates Holdings.

La reforma del Hang Seng Tech eleva así el número de integrantes del índice de referencia tecnológico de Hong Kong y amplía su cobertura para adaptarla a la evolución del sector tecnológico chino. Los cambios entrarán en vigor el próximo 7 de diciembre.

La incorporación de CATL supone una mayor presencia en el selectivo de la industria de las baterías, mientras que las entradas de ASMPT y Luxshare refuerzan la representación de la cadena de suministro tecnológica y la fabricación de componentes avanzados.