Los comités de Nissan piden responsabilidades por las cargas en la manifestación de Barcelona

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de Nissan han exigido este viernes depurar responsabilidades por las cargas policiales que tuvieron lugar al final de la manifestación que realizaron este jueves por las calles de Barcelona.

En un comunicado, los comités de empresa también han exigido la "repulsa política" a lo sucedido y han criticado que los Mossos d'Esquadra cerrasen el parque de la Ciutadella para impedir desarrollar su manifestación ante el Parlament.

Ante la imposibilidad de concentrarse dentro del parque, el más de un millar de manifestantes inició una marcha por la avenida del Marqués de L'Argentera, el paseo de Isabel II, el paseo Colón y el paseo Josep Carner, pasando por el Mirador de Colón y la plaza de las Drassanes.

Al final de la marcha, cerca de las 19,15 horas, los manifestantes se dirigieron desde el paseo Josep Carner hasta la Ronda Litoral, con el objetivo de cortarla, cruzando por el aparcamiento de un edificio de Correos, y allí media docena de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra les impidieron llegar a la vía con algunas cargas.

El comité de empresa ha explicado que quieren dejar claro que los trabajadores están en lucha para defender los puestos de trabajo de cerca de 25.000 personas: "No somos delincuentes, no somos terroristas, somos obreros luchando por nuestro futuro y el de nuestras familias".

Han defendido que solo tienen la movilización y la lucha obrera y que van a utilizarlo como lo han hecho hasta el momento, ya que la concentración de este jueves fue la cuarta realizada en la calle.

"No puede ser que los representantes del pueblo no permitan que el pueblo defienda su derecho a trabajar, y ayer se nos negó nuestro derecho de manifestación por partida doble, primero no permitiendo nuestra entrada a las puertas del Parlament y luego impidiéndonos el paso en las calles a porrazos por sus brazos armados", han reprochado.

Todo esto después de que este jueves un millar de trabajadores de Nissan se manifestasen en Barcelona para reclamar un plan de futuro para las plantas de la automovilística en Cataluña bajo el lema 'Nissan: ¡Basta de mentiras! Exigimos un futuro real'.