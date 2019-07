Daimler Financial Services se convierte desde hoy en Daimler Mobility

Publicado 24/07/2019 12:47:48 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Daimler Financial Services operará a partir de hoy bajo el nombre de Daimler Mobility, agrupando los servicios financieros y de movilidad del grupo automovilístico alemán.

La compañía informó en un comunicado de que el cambio se enmarca dentro de la renovación de su estructura corporativa, que anunció a finales de julio del año pasado y que queda dividida en tres entidades legalmente independientes: Mercedes-Benz, Daimler Truck y Daimler Mobility.

Además, bajo el paraguas de Daimler Mobility también estarán las empresas de servicios compartidos Free Now, Share Now y Blacklane, así como Mercedes-Benz Rent y Mercedes me Flexperience.

"Financiamos la movilidad. Aseguramos la movilidad. Desarrollamos soluciones flexibles como los modelos de alquiler y suscripción. Somos accionistas activos en varios servicios de movilidad innovadores y el nuevo nombre Daimler Mobility tiene en cuenta este espectro. También ofrecemos a nuestros clientes soluciones de movilidad a través de empresas conjuntas con socios como BMW y Geely Group Company", señaló el presidente de Daimler Mobility, Franz Reiner.