Eslovaquia autoriza el uso del sistema de conducción asistida FSD de Tesla en sus carreteras - TESLA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eslovaquia ha reconocido oficialmente la homologación preliminar del sistema de asistencia avanzada a la conducción Full Self-Driving (FSD Supervised) de Tesla, lo que permite a los conductores utilizar esta tecnología en las carreteras del país, según ha informado el Ministerio de Transportes eslovaco.

Con esta decisión, Eslovaquia se suma a otros ocho países europeos (Países Bajos, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Croacia, Lituania, Eslovenia y Estonia) que han autorizado el uso del sistema, después de que Países Bajos concediera en abril la aprobación preliminar a través de su autoridad de homologación de vehículos, la RDW.

El sistema FSD (Supervised) de Tesla permite realizar de forma automatizada distintas maniobras tanto en ciudad como en carretera. Entre sus funciones figuran la aceleración, la frenada, los giros, los cambios de carril y la gestión de intersecciones, así como la respuesta a señales de tráfico y semáforos de forma automática sin necesidad de agarrar el volante siempre que se introduce una dirección de destino.

La tecnología utiliza cámaras y redes neuronales para interpretar el entorno y controlar determinadas funciones de la conducción. No obstante, Tesla lo define como un sistema de asistencia supervisada, por lo que no permite al conductor desentenderse de la circulación.

"No se trata de un sistema totalmente autónomo, por lo que no hay que imaginar que el asiento del conductor quedará vacío", señaló el ministro de Transportes de Eslovaquia, Jozef Rá*, quien recordó que el conductor sigue siendo plenamente responsable de la conducción.

El responsable de Transportes añadió que el sistema supervisa de forma constante la atención del conductor y emite avisos cuando detecta que no está prestando suficiente atención. Si es necesario, la tecnología puede desactivarse.

La autorización se enmarca en el proceso de reconocimiento de homologaciones entre Estados miembros de la Unión Europea, en la que por ejemplo todavía no se incluye España, que se encuentra a expensas de la decisión que toma Europa sobre este sistema.