EV Motors sube un 20% al cierre de su primera jornada de cotización en el parqué de Madrid

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

EV Motors, la matriz de la marca automovilística Ebro y socia del fabricante chino Chery, ha cerrado su primera jornada de cotización un 20,2% por encima del precio de colocación, dejando la acción en los 8,27 euros por título. La capitalización bursátil de la empresa, por tanto, se ha situado en 395,2 millones de euros.

Asimismo, la acción de EV Motors, que se estrenó en el segmento de mercado reservado para pymes --BME Growth con el ticker EBROM-- este lunes en el Palacio de la Bolsa de Madrid, ha llegado a tocar poco antes del cierre de sesión un máximo intradía en los 8,45 euros (la subida ha sido entonces de un 22,8%).

El precio inicial de contratación de EV Motors era de 6,88 euros por acción, lo que situaba la valoración de la compañía en 329 millones de euros.

"La salida a Bolsa nos ayudará a acelerar el crecimiento y elevar la profesionalización de nuestra empresa", ha asegurado el consejero delegado de Ebro, Pedro Calef tras el tradicional toque de campana que llevó a cabo con el presidente de la compañía, Rafael Ruiz.

Durante los próximos cinco años el grupo automovilístico prevé una inversión de "unos 300 millones de euros" para adaptar las líneas de montaje al vehículo eléctrico, la instauración de la línea de pintura e inversiones relativas a la producción de coches y otras partidas dedicadas a la innovación de la tecnología y la red de ventas y posventa.

La operación de salida a Bolsa se acomete después de la ampliación de capital protagonizada por la compañía a principios del pasado mes de julio de 40 millones euros entre inversores cualificados para asegurar la viabilidad de las operaciones en el corto plazo que se sumó a la ampliación de 18 millones ejecutada hace un año.

CHERY PODRÁ HACERSE CON UNA PARTICIPACIÓN DE HASTA EL 9,9%

Por otro lado, el fabricante de automóviles chino Chery podrá hacerse con una participación de hasta el 9,9% de la matriz de Ebro, EV Motors, tras su salida a Bolsa este lunes.

Como confirmaron fuentes de la compañía a Europa Press, el plazo para hacerse con la participación podría ampliarse hasta 2028, es decir, durante los tres años posteriores a "los doce meses siguientes a la incorporación de las acciones de la Sociedad en el BME Growth".

La incursión de Chery en el accionariado de EV Motors, de momento "no se contempla", ha dicho el presidente de la compañía, Rafael Ruiz, aunque en el folleto remitido por el fabricante a Bolsas y Mercados Españoles (BME) se especifica en uno de los apartados que Focus On Next Frontier S.L. --representada por Rafael Ruiz y Daniel Asensio, los dos mayores accionistas de EV Motors-- "concedió una opción de compra por un porcentaje del 9,9% del capital a O&J Automotive Netherlands", es decir, a la china Chery.

Al tiempo, Focus On Next Frontier S.L. ha firmado de manera paralela otro acuerdo de opción de compra sobre un 5% del capital de EV Motors con Beta Equity S.C.R., cuyo consejero delegado es José del Pilar Moreno, socio de Sacyr, dueño de Altec Construcciones y una de las mayores fortunas de España.

Esta operación se haría efectiva con el objetivo de que "facilitar" que Beta Equity S.C.R. mantenga dicho porcentaje del 5% "en todo momento, en caso de que se produzcan ampliaciones de capital a las que BETA no acuda".

En todo caso, a día de hoy el accionariado de EV Motors estará controlado por Rafael Ruiz, su presidente, que cuenta con una participación directa de casi el 49% a través de Focus On Next Frontier S.L., Daniel Asensio y Pedro Calef, cada uno con un 8,3% del accionariado.