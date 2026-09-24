Expertos en automoción avisan de que España está lejos de lograr sus objetivos de movilidad eléctrica - TRIODOS BANK

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos eléctricos duplicaron por primera vez a las de vehículos diésel durante el primer semestre de 2026, aunque España apenas ha alcanzado el 15% del objetivo de movilidad eléctrica fijado para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Así lo han expuesto especialistas del sector automovilístico este jueves durante un encuentro sobre movilidad sostenible organizado por Triodos Bank en Madrid para abordar los retos de la movilidad sostenible.

Según han señalado, la evolución de las ventas convive con importantes obstáculos para el despliegue de la movilidad eléctrica. Entre ellos figuran la disponibilidad de infraestructura de recarga, los plazos de conexión a la red eléctrica, la coordinación entre administraciones y empresas y la necesidad de adaptar la financiación y la regulación al ritmo de desarrollo del sector.

"España sigue al 15% del objetivo PNIEC 2030, con una brecha territorial de 10 veces entre regiones y plazos de conexión a red que triplican los de países vecinos", ha señalado la directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, May López.

LA RED ELÉCTRICA, UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS

Así las cosas, los participantes en el encuentro han coincidido en que el reto ya no se limita a aumentar el número de vehículos eléctricos o de puntos de recarga, sino a conseguir que las infraestructuras estén disponibles y funcionen de acuerdo con las necesidades de particulares, empresas y flotas.

Los plazos de conexión a la red eléctrica fueron señalados como uno de los principales cuellos de botella. En este sentido, el encuentro ha destacado la posibilidad de invertir 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030 en las redes de transporte y distribución. Según el consejero deleagado de Emovili, Francisco Casas, aunque estos fondos no se destinan directamente a instalar cargadores, el refuerzo de la red puede aumentar la capacidad disponible para conectar nuevos puntos de recarga.

Los representantes de empresas y organizaciones participantes también han reclamado "una mayor coordinación" entre administraciones públicas, operadores de transporte, compañías energéticas, instaladores, fabricantes y empresas usuarias para acompasar el desarrollo de los vehículos, las redes y las infraestructuras.

"Esa transición energética debe ir acompañada de innovación y de un marco regulatorio que evolucione al mismo ritmo que la tecnología. Necesitamos apoyo de una red de infraestructura sólida para poder garantizar una movilidad eficiente y sostenible", ha trasladado el director de Sostenibilidad, Energía e Innovación de Grupo Ruiz, Albino Pérez.