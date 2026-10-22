Archivo - Francesco Colonnese dejará Omoda & Jaecoo para fichar como consejero delegado de Hyundai Italia - OMODA MOTORS SPAIN - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual vicepresidente de la marca Omoda & Jaecoo, Francesco Colonnese, dejará su cargo en España, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía en España.

El directivo nacido en Potenza (Italia) asumió en julio de 2025 la vicepresidencia de la firma asiática en España, después de ejercer como director de ventas de ambas marcas desde su incorporación a la compañía en enero de 2024. El nuevo destino de Francesco Colonnese será la dirección de Hyundai en Italia, según avanzó la publicación 'Fleet People'.

Desde esta posición, ha liderado la implantación comercial de las dos firmas del grupo automovilístico chino Chery en menos de dos años (en febrero de 2024 la compañía empezó a operar en España) con más de 60.000 vehículos vendidos hasta el momento.

Antes de incorporarse a Omoda & Jaecoo, Colonnese desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el grupo Stellantis, donde desempeñó diferentes funciones de responsabilidad comercial.

Entre ellas, ocupó la división de flota corporativas de la entonces denominada FCA desde marzo de 2020 para después convertirse en director general de Alfa Romeo y Lancia en España y Portugal entre abril de 2021 y noviembre de 2022. Su último cargo en el grupo de origen franco-italiano fue la de responsable de desarrollo de negocio para Lancia Europa entre finales de 2022 y su llegada a Omoda & Jaecoo.

Su llegada a Hyundai Italia supone un nuevo paso en su carrera profesional dentro del sector de la automoción, en un contexto marcado por la creciente competencia entre los fabricantes tradicionales y las marcas chinas en el mercado europeo.