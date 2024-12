Ganvam advierte que la normativa 'CAFE' provocará una subida de precios del automóvil en 2025

La patronal estima que "hasta final de década" no se podrán recuperar las cifras prepandemia

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Gerardo Cabañas, ha advertido de que la aplicación de la normativa europea sobre el control de las emisiones contaminantes de los vehículos --comúnmente conocida como 'CAFE'-- provocará una subida de precios de los automóviles a lo largo del año que viene.

No obstante, el directivo ha señalado que no se "debe olvidar" que la descarbonización de la movilidad "no tiene que hacer inviable" al sector del automóvil, al tiempo que debe hacer "accesible" para todo el mundo el derecho a la movilidad.

"La mecánica que se impondrá en 2025 será la híbrida no enchufable, pero para los fabricantes todavía contempla muchos desafíos similares a los de los motores de gasolina", ha añadido en relación al cumplimiento de esta normativa 'CAFE' por parte de las automovilísticas.

Con motivo del encuentro navideño con la prensa de Ganvam, Cabañas ha adelantado que de cara a 2025, un año con "buenas perspectivas", se estima poder superar las cifras de operaciones de años anteriores.

Ganvam espera que los "datos positivos" en la economía española provocarán una recuperación del poder adquisitivo de los hogares y que la situación en Valencia tras la DANA ayudarán a impulsar la demanda de vehículos en el mercado nacional hasta cerrar el año sobre el 1.026.967 unidades transaccionadas.

Por canales, la patronal asegura que serán las empresas las encargadas de "tirar del carro" con una previsión de crecimiento de la demanda del 3%, hasta las 382.000 unidades, seguidas de los particulares cuya demanda se estima que repuntará un 2,4% hasta las 462.000 unidades y las flotas que comercializarán 183.000 vehículos (+1,7%).

Sin embargo, en el caso de los electrificados y de cara a cierre de ejercicio, las previsiones contemplan una caída de la cuota de mercado hasta el 11% reduciendo su peso final en el 'mix' de ventas, cuyo control mantendrán los vehículos de gasolina y diésel. "No es una buena noticia", han comentado los directivos.

A la hora de aterrizar estas cifras, Ganvam ha puesto sobre la mesa las relativas al etiquetado medioambiental de los vehículos. En Madrid y Barcelona, casi seis de cada diez coches matriculados en los últimos meses fueron coches con distintivo 'ECO', un 24,4% fueron 'C' y el 17% restante con señalización 'CERO'.

REJUVENECIMIENTO DEL MERCADO DE OCASIÓN

Sobre el mercado de ocasión, las previsiones de cara a cierre de ejercicio de la asociación pasan porque las ventas de vehículos de crezcan un 9% hasta acumular las 1,81 millones de unidades.

Uno de cada cuatro vehículos (25,7%) de segunda mano vendidos desde enero hasta noviembre tenían entre cero y cinco años. Los conocidos como vehículos 'jóvenes' registraron un total de 446.639 transacciones, un 10,2% más que en noviembre de 2023.

Así, las patronales, advierten de que el papel del coche usado joven podría ser una "palanca" de la renovación del parque móvil español garantizando vehículos "accesibles y asequibles". En este sentido, abogan por planes de incentivos que incorporen estos modelos como se recoge en el plan de ayudas por la DANA 'Reinicia Auto'.

PLAN DE ACHATARRAMIENTO

En lo concerniente a los estímulos económicos al sector, la organización de empresas de la automoción ha vuelto a pedir un plan de incentivos --hace unos meses calcularon que estaría valorado en unos 500 millones de euros-- para retirar de la circulación más de 165.000 vehículos "antiguos y contaminantes" que, según las estimaciones, permitirán reducir hasta en 300.000 las toneladas de dióxido de carbono emitidas al año.

Se ha vuelto a plantear como opción el achatarramieto puro --sin adquisición de un nuevo vehículo-- con ayudas directas a los conductores que permitirían la exclusión de las carreteras de hasta 50.000 coches antiguos.

A éstos habría que añadir las 115.000 unidades asociadas a la opción de adquirir un vehículo nuevo o de ocasión de bajas emisiones ligadas al achatarramiento.