Archivo - Grupo Kymco presentará su scooter 'crossover' CV-X45 en el Salón Internacional de la Moto en Milán - CRISTINA PERTILE - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Kymco presentará en el Salón Internacional de la Moto EICMA 2026 de Milán, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre, el nuevo CV-X45, un scooter 'crossover' con orientación aventurera y estilo 'raid'.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el desarrollo de este nuevo modelo comenzó en 2023 con la participación activa de los principales socios del mercado europeo, entre ellos Kymco España, y bajo la dirección del Centro Europeo de Diseño de Kymco, con sede en Bolonia (Italia).

Esta colaboración ha permitido definir un vehículo con una marcada orientación rutera e inspiración 'trail', que va más allá del clásico enfoque puramente urbano.

El nuevo CV-X45 equipa un motor monocilíndrico de 427 cc, diseñado para optimizar la entrega de par a bajo y medio régimen. Esta configuración busca mejorar tanto la respuesta en aceleración como la capacidad de tracción en pendientes pronunciadas, según especifica la compañía. El resto de especificaciones y el calendario definitivo de disponibilidad del CV-X45 se darán a conocer durante el certamen milanés.

En el apartado dinámico y de parte ciclo, la firma taiwanesa ha dotado al scooter de una horquilla invertida de largo recorrido, suspensión trasera central con bieletas, transmisión final por cadena y una configuración de bastidor con motor central que asegura un reparto de peso optimizado. A ello se suma una posición de conducción de estilo 'trail', un depósito de combustible de gran capacidad y un amplio espacio de almacenamiento.

El modelo realizó su primera aparición en configuración de producción el pasado mes de julio durante el Salón Internacional de la Moto de Taiwán. En dicho evento, el presidente del Grupo Kymco, Chun-Ping Ko, avanzó que su comercialización global no comenzará, como pronto, hasta el primer trimestre de 2027.