Hereu anuncia que el Gobierno recuperará el Plan Moves con ayudas al vehículo eléctrico

El ministro de Industria y Turismo adelanta que las ventas de vehículos en enero "han ido bien" y los eléctricos "empiezan a ganar cuota"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISION) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves que el Gobierno está trabajando en la recuperación del paquete económico de ayudas a la demanda del vehículo eléctrico en España contemplado en el Plan Moves III, que decayó tras el rechazo del 'decreto ómnibus' en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de enero.

"En las próximas semanas vamos a trabajar para recuperar esto, que no sé por qué se perdió, este paquete económico de lo que fue el Real Decreto. Somos parte interesada en el cambio de modelo productivo y estamos muy implicados en el aumento de la demanda de los vehículos eléctricos, que es una gran prioridad de España", ha dicho el ministro al ser preguntado por la continuidad de este plan en Los Desayunos Informativos de Europa Press.

El Plan Moves III de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, que había sido ampliado hasta junio de este año, contemplaba un importe de hasta 7.000 euros de subvenciones para los coches eléctricos.

Con el rechazo del 'decreto ómnibus' el pasado 22 de enero, este programa de ayudas, junto con la deducción del 15% en el IRPF en la compra de un vehículo eléctrico, decayó, y el Gobierno no lo ha incluido en el nuevo decreto que aprobó este martes tras pactarlo con Junts.

"Tenemos que restablecer lo que se rompió, para mí de manera poco lógica y, por tanto, de momento estamos trabajando en esto que tiene efectos positivos; porque aumenta la demanda si hay incentivos. También aumenta cuando las empresas fabricantes empiezan a vender un coche eléctrico más asequible, que esta es la gran aportación que tiene que hacer la industria", ha afirmado Hereu.

En este sentido, el ministro ha dicho que, a la espera de la publicación de los datos de matriculaciones la próxima semana, "enero está yendo bien" en la venta de vehículos eléctricos. "Porque están creciendo las ventas y, además, el coche eléctrico empieza a ganar cuota. Y para mí esta es la mejor noticia", ha añadido.

Además ha señalado que se empieza a trabajar en un mapa con puntos de recarga para vehículos eléctricos que genere confianza en los usuarios. "Son procesos de transición y, por tanto, nosotros estamos incidiendo en todas las variables, habrá visualización de toda la red de carga, o sea, habrá un mapa de los puntos de red de carga. Porque esto, desde el punto de vista del consumidor es fundamental, es decir, que allí donde yo recargue no sea un problema", ha detallado el ministro.

Por tanto, Hereu ha dicho que para impulsar el mercado se trabaja desde todas las variables: puntos de red de carga, mantener políticas de incentivos y el "gran paso" que supone que la industria empiece a ofrecer un producto "mucho más asequible". "Se empezó, a veces, por gama alta, pero ahora empieza a haber modelos, que son los que se producirán en España, de gama media eléctricos y, por tanto, un modelo asequible, y esto será fundamental para el desarrollo del mercado", ha reiterado.

HAY FUTURO MÁS ALLÁ DE 2027

El ministro ha recordado que España exporta el 80% de la producción del sector del automóvil. "Por tanto, es importante elevar la demanda española, pero también es verdad que nosotros nos la jugamos como industria fabricante en Francia, en Alemania y en Italia", ha subrayado.

Al ser preguntado por si ha habido una pérdida de competitividad en el sector de la automoción debido a la caída de producción del 3% el año pasado, ha recordado que la demanda en los mercados cercanos a España juega un papel importante en la industria española.

"Si Alemania baja la demanda, si Francia, que es un país que es eminentemente productor, depende de la demanda global; por tanto, no, nosotros nos mantenemos y nuestro punto fuerte es que mantenemos la competitividad de todas las plantas. Antes no lo he citado, Almusafes, (la fábrica) de Ford decidió que en dos años haya producción de nuevos modelos y, por eso, estamos gestionando la transición porque a partir del 2027 hay un futuro garantizado", ha sostenido el ministro.

A su vez, durante su discurso ha mencionado las inversiones que se están llevando a cabo para la producción de vehículos eléctricos y baterías tanto en las plantas de Stellantis en España, con la producción en dos años de la plataforma STLA Small en Vigo y Zaragoza, como de Volkswagen en Martorell, la cual visitó Hereu recientemente.

"Una planta de automóviles son miles de familias, sea en Almusafes (Valencia), Figueruelas, Vigo o Martorell, y por tanto, nosotros estamos encima, a mí lo que más me tranquiliza es que todas las direcciones de estos grupos internacionales en España están defendiendo la competitividad de su planta como merece", ha zanjado.

