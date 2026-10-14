Hereu defiende la "excelencia" de la industria española del automóvil: "En España no cierran fábricas"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este miércoles la política industrial de España en el campo de la industria automovilística, que cree que ha llevado a una "transformación" positiva para la viabilidad de las fábricas de automóviles en el país.

"En otros países están cerrando plantas y en España no porque hemos transformado el sector automovilístico, con una inversión de más de 3.000 millones de euros, y no hemos perdido el tiempo en abordar la movilidad eléctrica, que es la apuesta de futuro", ha destacado durante su intervención en el 'Foro CREO' organizado por 'Cinco Días'.

Para Hereu, la apuesta por la movilidad electrificada es un ejemplo de "inteligencia compartida", ya que se ha dado una colaboración entre administraciones públicas y privadas para contar con un Plan Auto 2030 que genera confianza y supone una hoja de ruta "compartida".

Esta transformación se ha dado en el campo de la demanda, con un incremento del producto electrificado, pero también de las fábricas, donde se va viendo cómo la capacidad productiva se adapta a lo que la sociedad está comprando. "Que lo comprado sea producido en España", ha reiterado.

Asimismo, ha animado a "fortalecer la innovación", para que España continúe por el camino de ser un hub industrial en Europa. "Europa representa la gran oportunidad, con lo bueno y lo malo, y allí es donde nos jugamos muchísimas cosas. En este sentido, España puede hacer una gran aportación porque se está convirtiendo en un gran hub industrial en el sur de Europa", ha concluido.