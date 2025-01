El Idae avisa de que no resolverá las ayudas a usuarios del Moves III solicitadas en enero

Archivo - El Idea avisa de que no resolverá las ayudas a usuarios del Moves III solicitadas en enero.

La patronal de fabricantes afirma que están trabajando con el Gobierno para que se apruebe un plan urgente

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idea) ha publicado este miércoles una actualización en la que avisa de que debido a la caída del 'decreto ómnibus' el pasado 22 de enero, aquellos usuarios que haya solicitado las ayudas del Plan Moves III entre el 1 y el 22 de enero no obtendrán dichas subvenciones.

En concreto, aquellas personas que hayan tramitado la solicitud de ayudas a través de este programa, no pueden acogerse a tal plan porque "el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre no habría tenido efecto al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados"

"En relación a las solicitudes presentadas entre el 1 y el 22 de enero de 2025, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del citado real decreto-ley, a favor de los peticionarios. Por ende, en este caso concreto, encontrándonos en fase de solicitud, no ha nacido ninguna situación jurídica individualizada (derecho u obligación) susceptible de ser conservada", señala el Departamento adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Idae añade que, por tanto, no es posible que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia "ya que, de ser así, se estarían creando ('a posteriori') derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy".

Las Plan Moves III, que el pasado diciembre había sido ampliado hasta el 25 de junio de este año, contemplaban ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de un vehículo eléctrico. Además, el decreto contaba también con la deducción del 15% del IRPF (hasta 3.000 euros) en la compra de un vehículo eléctrico.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha manifestado de nuevo su petición al Gobierno para que se reestablezcan las ayudas de compra de vehículos eléctricos tras la paralización del 'decreto ómnibus' y ha dicho que se encuentran trabajando con el Ejecutivo para lanzar un nuevo plan de ayudas.

"Desde Anfac, trabajamos con el Gobierno para que se apruebe un plan urgente que vuelva a estipular las ayudas a la compra al vehículo eléctrico, al mismo tiempo que incorpore la retroactividad para todas las operaciones realizadas", comunica la patronal española.

Anteriormente, tanto Anfac como la patronal de concesionarios, Faconauto, habían expresado que era "necesario y urgente" contar con un plan de ayudas que puediera impulsar la demanda en el mercado de vehículos eléctricos en España, "dado que los fabricantes tendrán más problemas para conseguir los objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2 que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas".

Ambas patronales dijeron que España se encontraba ante "el peor escenario que se podía acontecer", ya que sin las ayudas a la compra, afirmaron, "se paralizarán las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización" que marca la Unión Europea.

Asimismo, desde Aedive manifestaron "profunda inquietud" ante el rechazo del Congreso de los Diputados al paquete de ayudas del 'decrecto ómnibus' por cuanto el Plan Moves III era una "herramienta fundamental" en la estrategia de descarbonización del transporte.

Además, esta misma semana, la principal asociación para el tema de electromovilidad en España había advertido de que el país se enfrentaba a una "debacle industrial y económica" ante la falta de ayudas para impulsar la demanda de vehículos eléctricos.