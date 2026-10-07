Jaguar abre una nueva era con el Type 01, un GT eléctrico de 1.030 CV y hasta 720 km de autonomía - JAGUAR

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaguar ha presentado el Type 01, un nuevo GT eléctrico de lujo de cuatro puertas con el que la marca británica inaugura una nueva etapa y recupera su apuesta por modelos de marcado carácter, combinando un diseño de inspiración retro con tecnología eléctrica de altas prestaciones.

El nuevo modelo, que se diseña, desarrolla y fabrica en Reino Unido, se convierte en el vehículo de producción más potente de la historia de Jaguar. Apoyándose en una arquitectura desarrollada específicamente para el modelo y en tecnologías procedentes de la experiencia de Jaguar TCS Racing en Fórmula E, el nuevo ejemplar de la firma británica cuenta con hasta 1.030 CV de potencia y 1.365 Nm de par.

Estas cifras permiten al Type 01 acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos y pasar de 100 a 180 km/h en cuatro segundos.

El Type 01 está construido sobre la nueva plataforma eléctrica JEA y presenta una arquitectura de 850 voltios y batería de 118 kWh de capacidad útil. La marca prevé una autonomía de hasta 720 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que a velocidad constante de autopista podría alcanzar hasta 515 kilómetros.

En materia de carga, el modelo puede recuperar hasta 321 kilómetros de autonomía en 13 minutos mediante un cargador de corriente continua de 350 kW. La firma también señala que una carga del 10% al 80% puede completarse en unos 22 minutos en condiciones favorables.

DISPONIBLE A PARTIR DE 165.000 EUROS

Jaguar prevé abrir los pedidos del Type 01 a principios de 2027, con un precio de partida de 165.000 euros, aunque la marca señala que el precio de venta al público definitivo se confirmará posteriormente.

El nuevo GT se ofrecerá con diferentes combinaciones de colores y acabados. Entre ellas figura la especificación Design Vision, concebida como la interpretación más fiel del diseño original del modelo, así como la colección limitada Chromatic Moments, de la que únicamente se producirán 60 unidades a nivel mundial.

"Desde su espectacular diseño hasta su cautivadora conducción, el Type 01 destila la esencia de Jaguar en un vehículo para una nueva era", ha señalado el director general de Jaguar, Rawdon Glover, quien ha defendido que el modelo busca recuperar el carácter de objeto de deseo asociado históricamente a la marca.

DISEÑO BASADO EN EL 'MODERNISMO EXUBERANTE'

El Type 01 es el primer modelo de producción de Jaguar desarrollado bajo la nueva filosofía creativa denominada 'Modernismo Exuberante'. Su diseño se caracteriza por una línea de techo baja, un capó alargado, un voladizo delantero corto y un trasero extendido, además de llantas de hasta 23 pulgadas.

Con una longitud de 5,23 metros y una altura de 1,40 metros, el nuevo GT presenta una silueta especialmente baja para un vehículo eléctrico de estas características. La marca destaca asimismo el denominado 'Fender Ingot', un elemento lateral de inspiración metálica que incorpora el tradicional Leaper de Jaguar grabado mediante láser.

La aerodinámica ha sido otro de los aspectos centrales del desarrollo. El Type 01 alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,23 después de más de 7.000 pruebas en túnel de viento. Entre las soluciones empleadas figuran unas 'Active Vanes' delanteras y un spoiler trasero desplegable de tres posiciones.

Los faros LED digitales, con una altura de solo 84 milímetros y 17.000 píxeles por unidad, completan la nueva identidad visual de Jaguar, mientras que las puertas sin marco y las superficies exteriores limpias buscan mantener la imagen minimalista del modelo.

UN HABITÁCULO CON CUATRO ESPACIOS INDIVIDUALES

El interior reproduce la filosofía de diseño exterior mediante una columna central que recorre longitudinalmente el habitáculo y divide el espacio en cuatro zonas individuales.

Frente al conductor se sitúa una pantalla OLED de 24 pulgadas que integra la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento, mientras que una segunda pantalla táctil de siete pulgadas permite acceder a los principales controles.

El sistema de sonido Jaguar Immersive Sound System incorpora una 'Panoramic Soundbar' que recorre toda la anchura del vehículo, junto con altavoces integrados en los asientos delanteros. El retrovisor interior tradicional se sustituye por una pantalla ClearSight conectada a una cámara trasera.

El equipamiento incluye asientos delanteros eléctricos con 12 posiciones, climatización y función de masaje, además de asientos traseros calefactados y techo panorámico de cristal. El maletero ofrece más de 450 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta 1.000 litros con los asientos traseros abatidos.