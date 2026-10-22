JLR y Chery se alían para lanzar el Freelander 8, un SUV de 620 CV y tecnología híbrida enchufable - FREELANDER

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Freelander ha dado a conocer nuevos detalles del Freelander 8, el primer modelo estratégico de la nueva marca de vehículos premium desarrollada conjuntamente por JLR (Jaguar Land Rover) y el grupo Chery Auto. Por el momento, la marca no ha comunicado los detalles definitivos de su llegada a Europa ni los planes de comercialización del Freelander 8 en España.

La compañía ha presentado las principales características del vehículo durante el Chery International User Summit, celebrado en Wuhu (China), y ha admitido que ofrecerá más información durante los próximos meses, incluidos los datos definitivos de cada configuración, los procesos de homologación y los planes comerciales para Europa.

Se trata de un SUV todoterreno que combina el diseño de inspiración británica y las aptitudes para circular principalmente fuera del asfalto. Además, contará una motorización electrificada de hasta 620 CV de potencia, un habitáculo con capacidad para seis ocupantes y un amplio despliegue tecnológico.

Con 5,1 metros de longitud, 2,1 metros de anchura y 1,9 metros de altura, el Freelander 8 se sitúa en el segmento de los SUV de gran tamaño. Además, podrá equipar llantas de hasta 22 pulgadas en determinadas versiones.

UNA MOTORIZACIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE DE 620 CV

Entre las configuraciones anunciadas destaca una variante híbrida enchufable que combina un motor de gasolina 2.0 turbo, una batería de 34 kWh con tecnología LFP y un sistema de tracción total.

Según los datos preliminares facilitados por la marca, esta versión desarrolla una potencia máxima de 620 CV y un par de 662 Nm. Con esta configuración, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. La autonomía combinada anunciada alcanza los 886 kilómetros, mientras que la conducción en modo completamente eléctrico permite recorrer hasta 110 kilómetros.

El sistema también admite carga rápida en corriente continua, con un tiempo inferior a 20 minutos para pasar del 20% al 80% de la batería en condiciones óptimas.

No obstante, Freelander ha precisado que estas cifras corresponden a versiones internacionales específicas y están pendientes de homologación y validación definitiva para cada mercado.

UNA PANTALLA DE 46,3 PULGADAS Y RESOLUCIÓN 8K

El interior constituye otro de los elementos destacados del nuevo SUV, que combina materiales de calidad, mandos físicos para las funciones de uso frecuente y un ecosistema digital avanzado.

La principal novedad es el sistema Surround View Gallery, una pantalla panorámica de 46,3 pulgadas y resolución 8K que se extiende a lo largo de 1,2 metros del salpicadero.

Este dispositivo integra información de conducción, navegación, asistentes de seguridad, monitorización del entorno, entretenimiento y funciones específicas para la conducción todoterreno.

El conjunto se completa con una pantalla central de 15,6 pulgadas gestionada por un procesador Qualcomm SA8295P y, en determinadas configuraciones, una pantalla trasera suspendida de 17,3 pulgadas.

El equipamiento tecnológico incluye asimismo iluminación ambiental configurable en 256 colores, salidas de aire ocultas con apertura automática y controles físicos dedicados a las funciones más habituales.

HASTA SEIS OCUPANTES Y ASIENTOS DE CONFORT

La habitabilidad es otro de los aspectos en los que Freelander ha puesto el foco. El modelo podrá configurarse para transportar hasta seis ocupantes e incorporará soluciones orientadas a mejorar el confort durante los desplazamientos largos.

Entre ellas figuran los denominados First Row Commander Seats, unos asientos delanteros elevados que buscan ofrecer una mayor visibilidad y una sensación de control al volante. En determinadas versiones, la segunda fila contará con asientos de tipo gravedad cero y distintas funciones de confort. La tercera fila, por su parte, ha sido diseñada para admitir pasajeros adultos.

El equipamiento podrá incluir también un sistema de sonido Harman Kardon con hasta 23 altavoces, en función de la configuración elegida.

El Freelander 8 incorporará funciones de asistencia a la conducción de nivel L2+, junto con más de 30 asistentes destinados a facilitar la conducción y mejorar la seguridad. Entre las tecnologías anunciadas destaca el sistema Super Intelligent Valet Parking (SIVP), disponible en determinados mercados.

Esta función permitirá al vehículo realizar determinadas maniobras de búsqueda de plaza, estacionamiento y recogida mediante una aplicación móvil, dentro de las condiciones previstas para su funcionamiento y bajo supervisión del conductor.

La propuesta tecnológica se extiende también a la conducción fuera del asfalto. El sistema i-ATS (Intelligent All-Terrain System) ofrecerá hasta nueve modos de funcionamiento adaptados a distintas superficies y situaciones.

A ello se suma una suspensión neumática de doble cámara y una altura libre al suelo de hasta 266 milímetros, dos características destinadas a reforzar su versatilidad en terrenos difíciles.