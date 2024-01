Kia Iberia cierra 2023 con 60.946 unidades vendidas, un 4,3% más interanual y como segunda marca

En el canal privado alcanzó las 37.344 unidades vendidas y una cuota del 9,4%, y se vuelve la segunda marca en Península y Baleares



MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kia Iberia, la filial española de Kia Motors Corporation, fabricante de automóviles afincado en Seúl, ha cerrado 2023 con unas ventas totales de 60.946 unidades, un 4,3% más en tasa interanual, y una penetración de mercado del 6,8%, alcanzando la segunda posición en el mercado total.

En un comunicado de prensa, detalla que en ventas a particulares cerró el año 2023 con 37.344 unidades vendidas, logrando una cuota de mercado del 9,4% y posicionándose como segunda marca más vendida en el canal privado en la Península y Baleares.

Por modelos, en el acumulado de año, la empresa destaca los buenos resultados del Kia Sportage, que se posicionó como el modelo C-SUV más vendido a particulares, con 12.162 unidades y una cuota del 9,9%.

"El compromiso y dedicación de nuestra red de concesionarios y empleados han sido la clave para alcanzar estas metas significativas y posicionarnos como segunda marca más vendida por segundo año consecutivo", comenta el director general de Kia Iberia, Eduardo Dívar.

IMPULSO A LA GAMA ELECTRIFICADA

Kia Iberia también destaca que en 2023 ha dado un impulso a su gama electrificada con la llegada de modelos como el Kia EV9. En relación a las ventas de este tipo de vehículos, la empresa cerró el año como segunda marca en ventas electrificadas, con 21.480 unidades vendidas y una cuota de mercado del 9,1% en el mercado total.

Además, señala que "el protagonista del año" ha sido su EV9, su primer SUV eléctrico de tres filas de asientos "y un automóvil pionero en muchos aspectos".

Asimismo, Kia presentó en 2023 una actualización del Picanto, realzado con un nuevo diseño y tecnologías avanzadas. Otro importante hito fue el inicio de la comercialización del EV6 GT, el automóvil coreano "más rápido de la historia y un auténtico Gran Turismo eléctrico", señala.

Kia también presentó tres nuevos modelos eléctricos de tamaño pequeño y mediano en el 'EV Day anual' en Corea, entre ellos dos concept cars, el EV3 y EV4. Con ello señala que quiere reafirmar su estrategia global para liderar y acelerar la "revolución de los vehículos eléctricos (VE)".

Por último, en el balance de galardones del año pasado, Kia Iberia destaca que el Kia Niro recibió el 'Women's World Car of the Year 2023', mientas que su Kia EV9 fue finalista del 'Car of the Year 2024' en Europa y ganador en la categoría 'Luxury' del Coche del Año en Alemania, y su EV6 GT, fue premiado como 'World Performance Car 2023'.