Kia matricula 377.078 coches hasta agosto en Europa, un 9% más que hace un año

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kia alcanzó en Europa un volumen de 377.078 turismos entre enero y agosto de 2026, un 9% más que un año antes, según los últimos datos de matriculaciones publicados por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA).

Esto convierte a Kia en la marca con mayor crecimiento entre las diez primeras del mercado europeo de turismos. Su penetración pasó del 4% del mismo periodo de 2025 al 4,1%. Con ello, ocupó el noveno puesto general.

A su vez, solo en agosto, las matriculaciones de Kia llegaron a 36.392 unidades, un 15,5% más que en agosto de 2025 (cuando sumaron 31.512 unidades). Así, Kia avanzó muy por encima del conjunto del mercado de turismos europeo, que aumentó un 5,3% interanual ese mes. Su cuota mensual subió al 4,4%, frente al 4% de agosto de 2025.

Kia siguió reforzando su posición en los principales países del continente. En los Países Bajos mantuvo el primer puesto, con una cuota de mercado del 9,8%. En el Reino Unido fue la segunda marca de turismos, con el 5,5 %. Además, en Suecia (8,3%), Irlanda (7,5%) y Eslovaquia (7,4%) logró cuotas muy por encima de su media en Europa.

IMPORTANTE PAPEL DE LOS MODELOS ELÉCTRICOS

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) siguieron desempeñando un papel central en la expansión de Kia en Europa. Las matriculaciones de BEV de Kia aumentaron un 58% respecto al año anterior. Con ello, la marca alcanzó una cuota de aproximadamente el 4,8% del mercado europeo de BEV y ocupó el séptimo puesto general.

Los vehículos eléctricos de Kia crecieron de forma notable en mercados clave como Francia (+120%), Alemania (+112%), el Reino Unido (+66%), España (+60%) e Italia (+41%).

El buen comportamiento de Kia en vehículos eléctricos se apoyó en la expansión constante de su oferta eléctrica y en el aumento progresivo de la producción de los últimos lanzamientos, como el EV4 y el EV2, fabricados en su planta europea. El EV3 sigue siendo uno de los modelos que más contribuyen a los resultados de Kia en eléctricos puros.

"La extraordinaria trayectoria de Kia en lo que va de año prueba la creciente fortaleza de nuestra marca, de nuestra red de concesionarios y de nuestra oferta de vehículos en toda Europa. Nuestros resultados en el mercado demuestran que cada vez más clientes europeos eligen Kia", ha resaltado el director de Operaciones de Kia en Europa, Sjoerd Knipping.