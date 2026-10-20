Kia prevé cerrar 2026 con hasta 10.500 coches eléctricos vendidos y como tercera marca en España - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kia prevé alcanzar unas 10.500 unidades vendidas de vehículos eléctricos en España al cierre de 2026 y terminar como tercera marca con más ventas de ejemplares eléctricos en el mercado nacional, por detrás de BYD y Tesla.

La compañía ha conseguido llegar este mes (concretamente el 15 de octubre) a las 25.000 unidades de modelos eléctricos comercializados desde que inició sus ventas de eléctricos, gracias a las 7.164 entregas hasta la fecha que le han permitido superar la cifra total de modelos eléctricos vendidos en todo el año 2026 (6.669 unidades), lo que representa una cuota de mercado del 7,4%.

Kia ha destacado en un encuentro, donde ha dado a conocer toda su gama eléctrica a los medios, que los modelos eléctricos ya suponen el 14% de sus ventas totales, en un mercado en el que esta tecnología mantiene una cuota del 11% a cierre de septiembre en la Península y Baleares.

Según los datos expuestos por Kia, el mercado particular concentra el 75% de sus ventas de vehículos eléctricos, frente al 25% correspondiente a empresas, lo que sitúa a los compradores particulares como el principal motor de la demanda de estos modelos.

UNA GAMA ELÉCTRICA CON DIEZ MODELOS Y MÁS DE 400 COMBINACIONES

Kia ha ampliado su oferta hasta alcanzar diez modelos eléctricos, con más de 40 versiones disponibles y más de 400 combinaciones posibles al tener en cuenta los distintos acabados, baterías y configuraciones.

La marca ha subrayado que su estrategia pasa por ofrecer soluciones adaptadas a diferentes perfiles de usuario, desde conductores que disponen de garaje propio y pueden cargar el vehículo en casa hasta quienes realizan largos desplazamientos y necesitan una mayor autonomía y rapidez de recarga.

La gama incluye modelos como el EV3, EV4, EV5, EV6 y EV9, además de la familia de vehículos comerciales PV5, disponible en las variantes de pasajeros, carga y chasis cabina. La firma ha puesto el foco en su papel de "romper barreras" contra la autonomía eléctrica con modelos que de media superan los 450-500 km de autonomía homologada, con consumos homologados entre los 17-18 kWh/100 kilómetros.

La compañía ha destacado el comportamiento comercial del EV3, que se mantiene como uno de sus principales motores de ventas, así como la evolución del EV2, lanzado durante la primavera de 2026 y cuyos resultados iniciales están superando las expectativas de la marca.

EL EV6, PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ELECTRIFICACIÓN

Kia ha repasado la evolución de su estrategia eléctrica durante los últimos doce años, desde el lanzamiento del Soul eléctrico hasta la actual ofensiva de producto, con el EV6 como uno de sus principales hitos.

El EV6 fue el primer modelo de la marca en utilizar la plataforma específica E-GMP, diseñada para vehículos eléctricos, y contribuyó a consolidar la apuesta de Kia por la electrificación. La compañía ha indicado que este modelo acumula más de 300.000 unidades vendidas en todo el mundo y más de 33.000 en España, con sus configuraciones de 63kWh y 84 kWh que permiten autonomías homologadas de 430 y 528 km, respectivamente.

Entre sus principales características, Kia ha destacado una autonomía de hasta 528 kilómetros, según versión, y la tecnología eléctrica de 800 voltios, que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 18 minutos en condiciones compatibles de carga rápida.

KIA RECLAMA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA

La infraestructura de recarga pública continúa siendo uno de los elementos clave para extender la movilidad eléctrica en España. Durante la presentación, Kia citó datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que sitúan en torno a 58.000 los puntos de recarga públicos operativos al cierre del tercer trimestre.

A esa cifra se sumarían cerca de 18.000 puntos instalados que todavía no están en funcionamiento, lo que elevaría el potencial de la red hasta aproximadamente 76.000 puntos. La compañía ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites para poner en servicio estas instalaciones y aprovechar la infraestructura ya desplegada.

Asimismo, ha destacado la expansión de los puntos de recarga ultrarrápida, con más de 6.600 instalaciones de al menos 150 kilovatios, una potencia que permite reducir los tiempos de espera durante los desplazamientos de larga distancia cuando el vehículo admite esas velocidades de carga.

Kia también ha defendido la importancia de simplificar el acceso a las redes de recarga. Para ello, ha destacado su servicio Kia Charge, que permite localizar y utilizar puntos de diferentes operadores mediante una única aplicación y centralizar los pagos en una sola factura mensual. Según la compañía, el servicio ofrece tarifas desde 0,42 euros por kilovatio hora a través de su servicio de suscripción.

Además de facilitar el acceso a las redes existentes, Kia ha impulsado acuerdos para ampliar la infraestructura disponible. La compañía ha explicado que ha alcanzado un acuerdo con EDP para instalar 40 puntos de recarga ultrarrápida, con potencias de entre 150 y 300 kilovatios, en instalaciones de la marca.

Estos puntos estarán abiertos al público las 24 horas del día y no serán exclusivos para los clientes de Kia, según lo expuesto durante la presentación.