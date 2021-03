El Land Rover Defender, ganador del Women's World Car of the Year 2021

Nuevo Defender, ganador del Women's World Car of the Year 2021.

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Land Rover Defender ha sido galardonado con el Women's World Car of the Year 2021, un premio al Mejor Coche del Mundo 2021 que es elegido por un jurado compuesto íntegramente por 50 mujeres periodistas del motor procedentes de 38 países de los cinco continentes.

A la final llegaron nueve modelos, cada uno de ellos vencedor en su categoría: el Peugeot 208, el Skoda Octavia, el Lexus LC 500 Cabrio, el Ferrari F8 Spider, el Peugeot 2008, el Kia Sorento, el Ford F-150, el Honda e y el Land Rover Defender, que finalmente se alzó como el ganador absoluto.

Tras una votación en la que se han tenido en cuenta diferentes aspectos como la seguridad, las prestaciones, el confort, la tecnología y la relación calidad/precio, las especialistas han dado la victoria al automóvil de Land Rover.

"El Women's World Car of the Year es el único jurado en el mundo formado íntegramente por mujeres periodistas del motor. Esto le da un enorme valor porque sus decisiones representan los gustos y preferencias de millones de mujeres conductoras de todo el planeta", ha reivindicado la presidenta ejecutiva del Women's World Car of the Year, la española Marta García.

Sobre el Defender, García ha destacado que el modelo ya no es solo un todoterreno para cruzar el Amazonas o irse al desierto. "Su última renovación nos invita a viajar por carretera con la misma comodidad que una berlina de lujo", ha indicado García, quien ha subrayado que "la leyenda se ha actualizado".

En este sentido, el director ejecutivo de Programas de Vehículos de Jaguar Land Rover, Nick Collins, ha remarcado el "honor" que supone para la compañía recibir este premio, que recompensa el "duro trabajo" realizado por todo el equipo de la empresa.

"El nuevo Defender combina una silueta inconfundible con tecnologías vanguardistas y un diseño que respeta su legado y ofrece la capacidad tradicional de Land Rover. El resultado es un todoterreno a la altura de la familia Defender con versiones comerciales resistentes, un eficiente motor híbrido enchufable y nuestro nuevo y potente Defender V8", ha añadido.