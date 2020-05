Liberty lanza un seguro con coberturas "a la carta" para ayudar a los conductores ante la actual crisis

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Liberty Seguros ha lanzado un nuevo seguro para coches y motos "flexible y personalizable" a través de la selección "a la carta" de paquetes con coberturas concretas, para que los conductores puedan elegir las prestaciones que necesitan y adaptar su prima en un momento en donde muchas economías familiares se están viendo afectadas por la crisis generada por el coronavirus.

Tal como ha indicado Liberty en un comunicado, con este nuevo seguro la compañía pretende ayudar a aquellos conductores y propietarios de vehículos que se están viendo afectados por la actual crisis económica.

"Hemos logrado diseñar un producto modular, flexible y personalizable para cada cliente, garantizando que cada persona pague solo por lo que necesite. Es un producto más sencillo y customizado que incrementará nuestra competitividad para posicionarnos como compañía en el 'top 10'en Europa", ha indicado el director ejecutivo de Producto de Liberty en el 'Vejo Continente', Juan Miguel Estallo.

A partir de ahora, los clientes de la aseguradora podrán contratar su seguro en función del uso que realicen de su automóvil. Una adaptación que, además de ajustarse a las necesidades de cada conductor, permite optimizar el coste final del seguro, garantizando que cada cliente pague por lo que necesita.

SEIS PAQUETES DE COBERTURAS

De esta manera, el seguro modular de automóvil de Liberty podrá ser contratado en hasta seis paquetes de coberturas diferentes: el de asistencia estándar y plus, el de indemnización plus, capital conductor, taller, el de daños por naturaleza y el de sustitución y sustitución plus.

Además de las coberturas propias de cada paquete, el nuevo producto incluirá siempre las coberturas de asistencia de viaje estándar, taller concertado Liberty, gestión de multas, libre designación de abogado hasta 3.000 euros, entre otros elementos.

Por otro lado, la compañía contará con unos servicios específicos de cobertura para los coches eléctricos. Así, dichos vehículos incluirán en sus pólizas la recarga de emergencia y la grúa de libre elección en la asistencia en viaje, la cobertura de accesorios como el cable recarga o el dispositivo adaptador y la cobertura de responsabilidad civil en el caso de daños producidos a la instalación de recarga propiedad de terceros, entre otros.

"En un momento como el actual, donde la situación económica es más complicada para muchas familias, tiene más sentido que nunca dar opciones a nuestros clientes para que puedan personalizar su seguro y pagar solo por lo que van a necesitar", ha añadido Estallo.