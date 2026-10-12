Macron ultima un acuerdo con Alemania para proteger a la industria automovilística europea

El presidente de Francia, Emmanuele Macron - ELYSÉE

PARÍS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, espera alcanzar pronto un acuerdo con Alemania sobre la protección de la industria automovilística europea, un pacto que debería facilitar las negociaciones a nivel de la Unión Europea (UE).

La UE está trabajando en un paquete de medidas para fomentar la producción local y en un plan concreto para eliminar progresivamente la venta de coches con motor de combustión, aunque los dos principales países fabricantes de automóviles de la UE han mostrado opiniones divergentes sobre cómo proceder. Esto ha dificultado el avance en las nuevas normas destinadas a respaldar a los fabricantes.

"Estamos ultimando un acuerdo con nuestros socios alemanes para que Europa pueda avanzar, precisamente con el fin de proteger mejor nuestra industria. Este acuerdo es inminente y permitirá obtener cierta flexibilidad y alcanzar acuerdos sobre el contenido europeo", ha declarado Macron este lunes en el Salón del Automóvil de París.

Las negociaciones se centran en una demanda que Alemania viene planteando desde hace tiempo, como es obtener más flexibilidad en los límites de emisiones de CO2 del bloque para 2035 y conceder a la industria un mayor margen de maniobra a la hora de cumplir los objetivos. El amplio paquete de medidas tiene como meta proteger los puestos de trabajo del sector del automóvil.

Macron afirmó que podría alcanzarse un acuerdo en los próximos días o, incluso, "en cuestión de horas". Este posible avance se produce tras un acuerdo para frenar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la Unión Europea, que los fabricantes automovilísticos han valorado positivamente.