Las matriculaciones en Reino Unido crecen un 28,35 en julio

Las ventas de eléctricos se disparan un 87,9%, hasta 23.590 unidades



MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 143.921 unidades durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 28,3% en la comparativa interanual, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

SMMT ha destacado que este fue el mejor desempeño de julio desde 2020 y que a pesar del crecimiento continuo que el mercado disfruta desde principios de este año, permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia a nivel general.

En lo que va de año, las ventas del mercado británico acumulan un aumento del 19,6%, con 1.093.641 unidades, frente a los 914.241 coches que se vendieron en el mismo periodo del ejercicio pasado.

En el séptimo mes de 2023, las entregas de coches diésel en Reino Unido se redujeron un 8,4% interanual, con 5.687 unidades, y las de gasolina aumentaron un 13,4%, hasta 58.150 unidades, al tiempo que las ventas de modelos eléctricos fueron de 23.590 unidades, un 87,9% más.

Además, las ventas de modelos diésel cayeron un 17,4% en lo que va de ejercicio, hasta 43.143 unidades, al tiempo que se matricularon 455.727 vehículos de gasolina, un 13,2% más. Las entregas de eléctricos subieron un 38%, hasta 175.978 unidades.

En julio, los modelos más demandados en el mercado británico fueron el Ford Puma (4.124 unidades), el Kia Sportage (3.060 unidades), el Nissan Qashqai (3.032 unidades), el Vauxhall Mokka (3.002 unidades) y el Hyundai Tucson (2.608 unidades).

En los siete primeros meses del año, el Ford Puma fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 26.889 unidades, por delante del Vauxhall Corsa, con 23.751 unidades; del Nissan Qashqai, con 23.015 unidades; del Tesla Model Y, con 21.835 unidades, y del Hyundai Tucson, con 21.286 unidades.

Por su lado, de cara al futuro, la perspectiva para 2024 se ha rebajado en un -0,7%, hasta 1.951 millones de unidades.