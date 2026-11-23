Archivo - Mazda ofrece un descuento directo de 4.500 euros para comprar sus eléctricos Mazda6e y CX-6e - MAZDA - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mazda Automóviles España ha puesto en marcha Mazda Plus, un programa que ofrece un descuento directo de 4.500 euros para facilitar la compra de sus vehículos eléctricos Mazda6e y CX-6e.

La iniciativa, dirigida a clientes particulares, estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre y pretende compensar la finalización de los incentivos públicos del Plan Auto+.

La aportación económica se aplicará directamente a la adquisición de los vehículos, sin que los compradores tengan que realizar ningún trámite adicional.

De esta forma, la compañía busca mantener el apoyo económico a los clientes interesados en dar el salto a la movilidad eléctrica ante el agotamiento de los fondos públicos destinados a incentivar estas compras.

El presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, Ignacio Beamud, ha señalado que el objetivo de Mazda Plus es seguir "apoyando a los clientes particulares que estén considerando adquirir un Mazda6e o un CX-6e y facilitar el acceso a la tecnología eléctrica en un momento de transición energética".

DOS MODELOS ELÉCTRICOS CON HASTA 560 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

La iniciativa contempla los dos modelos 100% eléctricos que la marca comercializa en Europa: el Mazda6e y el nuevo SUV Mazda CX-6e.

Ambos vehículos cuentan con baterías de tecnología LFP de 78 kWh y ofrecen una autonomía de hasta 560 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP.

El Mazda6e 2027 es una berlina desarrollada para el mercado europeo que combina diseño, conectividad y tecnología eléctrica, mientras que el CX-6e amplía la oferta del fabricante japonés en el segmento de los SUV eléctricos.