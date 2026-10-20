Mazda apuesta por una electrificación flexible y la reducción de costes

El presidente y consejero delegado de la firma, Masahiro Moro - MAZDA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mazda mantendrá una estrategia de electrificación adaptada a la evolución de los mercados -combinando vehículos con motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos- y reforzará sus medidas de reducción de costes para mejorar su competitividad.

Así lo ha explicado el presidente y consejero delegado de la firma, Masahiro Moro, en el Reporte Integrado de Mazda correspondiente a 2025, en el que ha señalado que la compañía dará prioridad a la reducción de costes variables y fijos, al tiempo que adapta sus inversiones a la evolución de la demanda y de las condiciones de cada mercado.

"Adoptaremos un enfoque flexible para avanzar en la electrificación en función de las tendencias de la demanda observadas en todo el mundo, al tiempo que buscamos mejorar la eficiencia de la gestión", afirma Moro en el informe.

Mazda define su enfoque como 'intentional follower', con el que pretende adaptar sus decisiones de inversión y el desarrollo de tecnologías a las condiciones de cada mercado, en lugar de aplicar un ritmo uniforme de electrificación a escala global.

En el ámbito industrial, Mazda apostará por sistemas de producción flexibles que permitan fabricar vehículos con distintos tipos de propulsión. Según el consejero delegado, este enfoque puede reducir en un 85% la inversión inicial en fabricación de vehículos eléctricos en comparación con la construcción de una planta dedicada exclusivamente a estos modelos.

La empresa también contempla el desarrollo de su capacidad de producción de baterías en Japón y la colaboración con socios para el suministro y desarrollo de celdas. Estas medidas forman parte de su estrategia para avanzar en la electrificación controlando las necesidades de inversión.

En paralelo, Mazda plantea mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y seleccionar las inversiones de acuerdo con sus prioridades empresariales. La compañía también prevé utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para agilizar procesos y aumentar la productividad.

ALTERAR LAS PERSPECTIVAS SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

La compañía anunció en 2022 una previsión según la cual los vehículos eléctricos de batería representarían entre el 25% y el 40% de sus ventas mundiales en 2030. No obstante, advierte de que la evolución del mercado y los cambios en las políticas públicas podrían alterar las perspectivas actuales.

"Aunque esta es nuestra previsión actual, no podemos descartar la posibilidad de que las políticas gubernamentales y las tendencias reales difieran sustancialmente de lo que estamos proyectando en este momento", ha apuntado el director de Estrategia de Mazda, Takeji Kojima, que aboga por la necesidad de mantener una estrategia flexible ante las diferencias entre mercados y la evolución de la demanda.

Estas medidas se enmarcan en el objetivo de Mazda de mantener su competitividad durante la transición tecnológica del sector, adaptando el ritmo de electrificación a la evolución de la demanda y buscando una mayor eficiencia en la producción y en sus operaciones.