Mazón se muestra "esperanzado" respecto a la gigafactoría de Sagunt tras reunirse con el CEO de Seat

Exige al Gobierno central que "mueva ficha" con más incentivos para el coche eléctrico



VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "tranquilo y esperanzado" respecto al proyecto de la futura gigafactoría de PowerCo (grupo Volkswagen) de celdas de baterías en Parc Sagunt II (Valencia), a pesar de la situación de la firma de automóviles en Alemania.

"Yo estoy muy tranquilo y creo que el sector puede estar muy tranquilo y además esperanzado", ha manifestado tras reunirse con el CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en un acto posterior al encuentro con Griffiths, preguntado por si han abordado el proyecto de la gigafactoría, la incertidumbre que atraviesa el sector del vehículo eléctrico o la situación de Volkswagen en Alemania.

Según la Generalitat, en la reunión en el Palau han abordado temas como la evolución del proyecto de electrificación en la Comunidad Valenciana, la situación del vehículo eléctrico y los potenciales de España a nivel industrial. También han participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y el 'chief financial officer' de PowerCo, Javier Rivera.

"Volkswagen está tirando del carro de la electrificación, de los tiempos, y lo está haciendo desde la Comunitat Valenciana. Y eso no es una broma; al revés, eso es un mayor compromiso para nosotros y vamos a seguir tirando del carro, cueste lo que cueste", ha declarado Mazón.

De cara al futuro, preguntado por si el sector puede estar tranquilo respecto a la situación de Volkswagen, ha indicado que "siempre es una tranquilidad hablar con Griffiths" y comprobar que los objetivos de las dos partes "cada día están más estrechamente unidos".

"SINTONÍA TOTAL"

El jefe del Consell ha resaltado la "sintonía total" de ambos en la apuesta por la descarbonización. "Los dos apostamos por la descarbonización a través de la electrificación", ha explicado, y ha agradecido que el directivo de Seat "venga a reconocer la labor que la Generalitat está haciendo avanzando en ese sentido", incluso "superando los objetivos" marcados para este año.

Al respecto, ha destacado que la comunidad es "ejemplo de apuesta por la descarbonización" y "por el vehículo eléctrico como el final de todo este proceso". "Y seguimos remando para que llegue lo antes posible", ha aseverado, mientras ha reprochado al Gobierno central que "sigue sin cumplir una agenda pactada" para el sector valenciano del automóvil.

Respecto a si en el presupuesto de la Generalitat para 2025 habrá medidas específicas de apoyo al coche eléctrico, ha explicado que "hay muchas medidas, más allá de las presupuestarias, que se pueden tomar". Ahora bien, ha insistido en que "el Gobierno de España es el llamado a liderar esto y va con retraso, lo ha prometido varias veces y no se lo ha tomado en serio" mediante la aprobación de "incentivos fiscales de verdad" en el IVA o en el Impuesto sobre Sociedades.

"No se ha tomado ni una sola medida para un país que tiene que ser vanguardia de la electrificación, no freno de mano de la electrificación", ha afeado al Gobierno, por lo que le ha reclamado que "mueva ficha" con más incentivos para el vehículo eléctrico porque "no hay plan B para la electrificación, ni hay por qué retrasarla".

FORD

Sobre el apoyo a Ford Almussafes, Mazón ha subrayado que "no hay duda" del compromiso del Consell a la factoría valenciana. "El nuevo modelo de híbrido enchufable en el que trabaja Ford ya ha anunciado que se hará en Valencia y no en otro sitio", ha recalcado, y ha señalado que "este nuevo modelo tenía muchos novios" y finalmente se fabricará en Almussafes.

Este logro, ha reivindicado, generará actividad industrial, empleo y formación. "Seguimos apoyando a Ford, cada vez lo estamos haciendo más. Creo que con total solvencia y con total lealtad a la entidad y cada vez estamos haciendo mejor", ha abundado.

En general, el presidente ha reiterado que la Comunidad Valenciana aspira a "seguir liderando la transformación del automóvil en España", una responsabilidad que ha insistido en que asume la Generalitat. "Y a tenor de las calificaciones de Ford y de Volkswagen, creo que no vamos por mal camino", ha añadido.