Musk (Tesla) muestra su apoyo a Diess (Volkswagen) ante la acusación de haber manipulado el mercado

Actualizado 25/09/2019 17:05:37 CET

10 September 2019, Hessen, Frankfurt/Main: Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG Herbert Diess attends a press conference at the Lamborghini stand during the International Motor Show (IAA). Photo: Silas Stein/dpa - Silas Stein/dpa

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) - El fundador de la marca de vehículos eléctricos Tesla, Elon Musk, ha mostrado su apoyo públicamente al actual consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, tras la acusación de fiscales alemanes de haber manipulado supuestamente el mercado y no haber informado a los inversores del consorcio alemán sobre el caso del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel de la corporación. Musk ha escrito en la red social Twitter que Volkswagen, con Diess a la cabeza, está haciendo más que otro cualquier gran fabricante de automóviles para volverse eléctrico. "El bien del mundo debería ser lo primero. Tiene mi apoyo", subrayó. "Nada que añadir. Gracias por tu apoyo, Elon", señaló, por su parte y también en Twitter, el responsable de Ventas y Marketing, Jürgen Stackmann. Diess ha sido acusado, junto con el ex consejero delegado de la compañía Martin Winterkon, y el presidente del consejo de vigilancia del consorcio, Hans Dieter Pötsch, de no haber informado "intencionadamente" a los inversores sobre el impacto financiero del 'dieselgate' y manipular el mercado de valores. Los abogados del directivo aseguran que Diess no podía prever la consecuencias del caso sobre el mercado y que, por tanto, no pudo informar de la situación. Además, la propia empresa ha afirmado que continuará desempeñando "sin obstáculos" su papel de consejero delegado del grupo automovilístico. La empresa con sede en Wolfsburg (Alemania) se encuentra en pleno proceso judicial por usar un 'software' que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel. La acusación de los fiscales de Braunschweig forma parte de una pieza separada para juzgar a la cúpula directiva (actual y anterior) por manipular las acciones. El grupo Volkswagen ha hecho frente a un impacto de 29.000 millones de euros entre 2015 y 2018 por el problema del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel de la corporación. Tan solo en 2018, la multinacional alemana sufrió un impacto de 3.200 millones debido al 'dieselgate', principalmente imputable a las multas impuestas a Volkswagen (1.000 millones) y Audi (800 millones) por la Fiscalía Braunschweig y Múnich, respectivamente.