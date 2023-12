La nueva directiva de automóviles dará a los distribuidores de seguros un negocio de más de 30 millones

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva directiva que regula el seguro del automóvil, cuyo plazo para entrar en vigor termina este sábado, proporcionará a los distribuidores de seguros un negocio de más de 30 millones de euros, según la Fundación Inade.

Según los cálculos de la organización, más de dos millones de máquinas tendrán que ser aseguradas, lo que supone 200 millones de euros de negocio, de los cuales, 30 millones repercutirán en los distribuidores.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha traspuesto esta norma europea al ordenamiento jurídico español.

Para tratar esta cuestión, la fundación ha celebrado dos jornadas los días 19 y 20 de diciembre. El ponente principal fue el asesor de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Badillo Arias, que ha explicado que las directivas no son de aplicación directa, así que, mientras no se trasponga al ordenamiento jurídico del país, sus obligaciones no serán efectivas en España.

Aún así, "la Unión Europea podrá sancionar a España por la demora en su trasposición", afirmó Badillo.

La entrada en vigor de la directiva "amplia sustancialmente" dos conceptos medulares del seguro del automóvil: el de vehículo a motor y el de hecho de la circulación. Así, un elevado número de maquinaria, por ejemplo agrícola o de construcción, pasará a ser vehículo a motor y, por lo tanto, sus propietarios tendrán que suscribir el correspondiente seguro obligatorio del automóvil.

Esto "proporcionará una mayor seguridad jurídica para las víctimas y resolverá muchos conflictos en la tramitación de siniestros con las compañías", han explicado desde la fundación.