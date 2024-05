OK Mobility crea una 'joint venture' con Mundimoto y añade motos de gran cilindrada a su oferta

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad global OK Mobility ha creado una 'joint venture' con Mundimoto, servicio de compraventa online y 'renting' de motos en Europa, con lo que añade motos de gran cilindrada a su oferta de alquiler, según informa la compañía.

Esta colaboración pasa, además, por la entrada de OK Group, holding empresarial al que pertenece OK Mobility, en el accionariado de Mundimoto a través de OK Ventures, su división de venture capital; marcando un acontecimiento significativo en la trayectoria de ambos socios.

De esta manera, con la incorporación de las motos de gran cilindrada a la oferta de OK Mobility, sus usuarios podrán elegir entre tres modelos: la Kawasaki Z500, la Kawasaki Vulcan S Tourer y la Yamaha Ténéré 700 Explore.

UN PASO MÁS EN LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Inicialmente, según indica la compañía, estas motos estarán disponibles en las OK Stores del Aeropuerto de Madrid y de Barcelona Mas Blau, con vistas a extenderlas a más destinos en los que OK Mobility está presente.

El fundador y consejero delegado de Mundimoto, Pepe Talavera, ha celebrado la alianza alcanzada y ha afirmado que este acuerdo con OK Mobility supone "un paso más" en la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía.

"Nos sumamos a una compañía líder que es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Esta alianza nos permite responder a una demanda existente y ser pioneros en un servicio innovador y estoy convencido de que dará resultados muy provechosos para ambas compañías", ha señalado el consejero delegado.

Por su parte, el consejero delegado de OK Mobility, Othman Ktiri, ha asegurado que en su "compromiso con la movilidad global" siguen "sumando nuevas alternativas de vehículos" para que sus clientes "puedan elegir en cada momento la opción que mejor se adapte a sus necesidades". "Mediante este acuerdo con Mundimoto continuamos reforzando y diversificando nuestra flota, a la vez que seguimos creciendo", ha concluido Ktiri.

Tras esta 'joint venture', las motos de gran cilindrada se suman a una flota que ya incluye coches, scooters, vehículos industriales, furgonetas camperizadas y vehículos para personas con movilidad reducida; además de barcos y yates.