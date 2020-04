Primera reunión de la comisión que negocia el cambio de condiciones de trabajo en Volkswagen Navarra

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Se ha celebrado este miércoles la primera reunión de la comisión que negocia el cambio sustancial de condiciones de trabajo en Volkswagen Navarra ante el reinicio de la actividad de la fábrica el próximo 27 de abril.

La dirección de la planta ha explicado que están a la espera de la contestación por parte del Instituto Navarro de Salud Laboral a las medidas propuestas por su parte y que esperan dicha contestación en estos días, ha informado UGT de Volkswagen en un comunicado.

Ha detallado así que la empresa ha informado que "definitivamente será el turno A el que se divida entre los otros dos turnos, siendo el Turno 1 el C y el Turno 2 el B". Se ha presentado, ha añadido, el esquema de rotación de estos turnos. El día 29, según esta propuesta, no se trabajaría y se haría lectura de los días anteriores. "Se ha solicitado que de surgir cambios en la fecha de inicio, se mantenga el A como turno que se desdobla de cara a no volver a realizar el trabajo organizativo", ha añadido.

Del análisis de los puntos planteados por el comité de empresa, ha explicado UGT, la dirección pondrá en marcha unos pero otros siguen en valoración. "Se sigue pensando en mantener los tornos y acceder a ellos empujándolos, tras los que se hará medición de temperatura", ha detallado.

Según ha continuado, se dará voluntariedad a ir desde casa con la ropa de trabajo pero si se hace uso del vestuario (las duchas estarán clausuradas salvo emergencia) se hará siempre con la mascarilla puesta. Para el que decida ir desde casa cambiado se informará a partir de qué día se puede acudir al vestuario y se aprovechará para entregarle el primer kit con los EPIS de la semana.

Además, "se mantendrá e incrementará el lavado de ropa en fábrica y podremos decidir si lavarla en casa o lavarla en fábrica para lo que se dotará de bolsas específicas". Ha indicado que se desecha la idea del uso de pantallas pero no la de gafas de seguridad, que estarán a disposición.

Las fuentes de agua solo se podrán usar para rellenar las propias botellas y no se podrá beber directamente de ellas. Se habilitarán zonas para fumadores y sólo ahí se podrá fumar.

Se insiste en que si se presentan síntomas de la enfermedad no se debe acudir al trabajo. "Se contará con geles hidroalcohólicos y trapos para desinfectar las veces que sea necesario la herramienta", ha detallado UGT, para añadir que con respecto al personal de riesgo, se sigue determinando el mismo de acuerdo a lo que consta en Servicio Médico y los correos que se están enviando. "A partir de ahí se les clasificará en base a lo establecido por los organismos técnicos en grado 1, 2... Quienes definitivamente queden exentos de acudir al reinicio de la actividad quedarán al amparo de una baja por contingencia profesional. En este sentido se ha recordado que las autoridades no marcan ningún tipo de limitación en función de la edad, si no hay patología que le acompañe", ha explicado.

Con respecto a los test se está esperando a la contestación del INSL, y ha señalado que se trabaja ya en los casos que por conciliación van a tener dificultades, instando a que los nuevos casos envíen un correo informando de la situación.

También se está valorando el aumento de descansos, "para lo que hay que ver primero el número de personal con el que se va a contar" y se va a promover un encuentro con los proveedores "para que todos sigamos las mismas pautas de seguridad en fábrica".

Con respecto a colectivos especiales, ha expuesto que el taller de Prensas dejará de hacer 17 turnos y Mantenimiento tendrá hasta 3 turnos en función de los talleres por lo que se confeccionarán calendarios individualizados. Finalmente, lo relativo a limpieza y plan de formación e información será presentado al Comité de Seguridad y Salud.

UGT de Volkswagen Navarra ha indicado que han traslado en primer lugar su interés en "llegar a un acuerdo cuanto antes de cara a trasmitir tranquilidad y normalidad en esta atípica situación y que ofrezca seguridad al trabajador desde un punto de vista psicológico".

Ha añadido que no entienden cómo un organismo como el INSL "se manifiesta inválido para avalar las medidas presentadas más si cabe cuando nuestra intención además de garantizar la seguridad de los trabajadores es asegurar también que vamos a ser responsables también con la Comunidad a la hora de evitar un aumento de los contagios en Navarra". "De ahí nuestro interés al ser la industria más grande", ha añadido.

UGT ha mostrado su "preocupación" por el uso de vestuarios e insiste en eliminar el fichaje, aumentar los descansos por "la incomodidad del uso de los EPIS" y en tener un "buen plan de formación para todos". "Hemos solicitado paciencia para que todos nos aclimatemos a esta nueva situación y el uso de estos nuevos EPIS por lo que al principio no debe primar el aspecto productivo", ha dicho.

El próximo viernes tendrá lugar una nueva reunión y paralelamente el Comité de Seguridad y Salud trabaja en las medidas técnicas que deben acompañar el reinicio de la actividad.